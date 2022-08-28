Bob推介無個合眼緣 胡定欣渴望被愛 寧棄視后要真命天子

胡定欣2018年拍畢無綫劇《包青天再起風雲》後停工休息，曾有傳她約滿離巢。2020年她加盟邵氏，並與無綫以新模式繼續合作。放假兩年重返幕前演出，首部作品《白色強人II》正熱播中。她承認久沒演戲，拍攝時需要時間適應，加上從未演過醫生角色，是很大挑戰。她說：「對住郭晉安這對手很強勢，所以都有壓力，邊拍邊問監製，直至無問題收貨為止，心才定下來。」

羨慕胡杏兒名利雙收

劇集在中港兩地播出後獲觀眾受落，為胡定欣打下強心針，她說：「為了演葉晴一角，我剪短頭髮，粉絲都問我為何剪到那麼短，直到劇集播出，他們終於接受。」會否趁機返內地發展？她坦言想，可跟內地製作團隊交流是好事，因做演員都希望有更多機會，很羨慕「胡說八道」好姊妹胡杏兒在內地名利雙收，但知道對方一切得來不易，都很辛苦。她說：「我以拍劇為先，都想嘗試不同的綜藝節目，因綜藝節目可將藝人內在潛能和不同技能發掘出來，很大挑戰，亦是一件好玩的事。2008年參加過內地綜藝《舞動奇跡第二季》，早前見到很多歌手、藝人上《聲生不息》，我都心癢癢想參與。 」

盼歌影視三棲發展

曾傳胡定欣離巢無綫轉投古天樂旗下公司，想踩入影壇？她稱因參演的電影《逆流大叔》當時反應很好，才出現這些傳聞，她與古天樂從沒傾過合作，但想多拍電影是真的。她解釋兩年前面對與無綫的去留問題，自己有不同想法，覺得哪裏有機會便去發展。她透露今年終可影、視同步發展，之前有幸跟影帝、影后級人馬郭富城、林家棟、任賢齊及鮑起靜合演電影《臨時械劫》，「我對電影仍有團火，會把握每個機會。世事變幻無常，所以有得做就做，無論歌、影、視，只要有人給予機會，我一定全力以赴。其實拍該片前，去年已拍了兩齣劇集《破毒強人》及《廉政狙擊．黑幕》」。

今年是胡定欣出道20年，兩年前才首次放了個悠長假期，卻遇上疫情，唯有趁機睇中醫調理身體、調整作息時間，以及好好思考。

胡定欣說：「究竟一個女藝人要如何走下去，我還有什麼進步空間，有什麼可以再嘗試，有何不足的地方要調整及改善。直至拍《白色強人II》，發現工作模式已改變，雖很久沒演戲，但一埋位，我就重現對演戲的熱情。」

想過玩交友App覓對象

談到感情生活，胡定欣自跟音樂人陳明道（Terry）分手後，7年來感情「交白卷」，她說：「我都渴望拍拖，想遇到對的人，但都是等緣分到。疫情影響，兩年幾都不敢四圍去，就算出街，大家戴上口罩，只睇到雙眼，所以很難認識人。我聽方力申講有在交友App找對象，有次我去髮型店整頭，想起下載交友App，但有點糾結，是否應以真面目和姓名示人，我不想欺騙別人，但我的職業又似不適合用這方式找對象，結果放棄了。」

提到「金牌媒人」Bob曾表示要為她尋找對象。胡定欣笑說：「Bob比我還要着緊，誓要幫我搵對象，現在全球都知，連售貨員都祝福我，感覺到大家正為我集氣，都相信轉個彎就會到。Bob畀我睇很多相，有些男仔背景不差，但沒一個合眼緣。（要真命天子還是再攞視后？）真命天子，因為班姊妹很忙，未必有時間陪我，我都好需要關懷。」

場地提供：PHENOMENON WINE•DINE

化妝：Cyrus Lee

髮型：Matt Chiu XENTER SALON

服裝：SPORTMAX

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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