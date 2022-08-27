爆非禮女公關醜聞 《六本木Class》收視破頂 香川照之電視節目鞠躬謝罪

文：蘇珮欣

香川照之日前被踢爆3年前在東京銀座某夜店非禮招待他的女公關，強吻、摸胸之外，還扯掉女方胸圍給同場3名友人聞，又講淫穢說話，令該女公關患上創傷後遺症。香川照之前日透過事務所發聲明，承認性騷擾女公關，並已深切反省，稱會引以為戒；又謂已向受害者道歉，強調在發聲明前，徵得對方同意。香川照之強調自己不是案中被起訴的對象，且案件已撤控，不會評論相關訴訟內容，但承認案件因他而起；又稱報道刊出後，受害者再次感到難過，使他很心痛。

秋季劇繼續 汽車廣告商表關注

香川照之除發聲明外，昨日清晨亮相有份主持的TBS新聞資訊節目《The Time,》，他凝重表示其私事惹來熱議，造成大眾困擾、麻煩及心痛，感到十分抱歉，再次表示已深切反省，每天均會警惕自己，「將來有交給我的工作，我依舊會全力以赴完成」，並向觀眾鞠躬道歉。

據日媒報道，香川照之在醜聞爆出後，火速回應並道歉，是為了挽回形象，以免影響工作及代言合約。據悉他有份參演TBS電視台10月份播出的秋季日劇《Atom之童》，TBS方面表示拍攝計劃暫時沒變，但會視乎外界反應再決定。香川照之代言的豐田汽車則稱事出突然，會先向其事務所了解，又謂對事件感到遺憾。對於香川照之會否續任代言人，豐田方面未有相關討論，稱會關注今後的事態發展。

香川照之有份主演朝日電視台新劇《六本木Class》，前晚播出第8集，收視似乎未有受香川照之醜聞影響，而且不跌反升，由上集9.3%上升0.7個百分點至10%，首次升穿雙位數之餘，亦刷新首播9.6%高位，成為開播以來最佳成績。第8集講述扮演反派的香川照之，其子早乙女太一為獲得父親認同，游說平手友梨奈加盟其父的飲食集團。平手為了幫竹內涼真，拿早乙女肇事逃逸撞死竹內父親的證據，並偷偷錄下與早乙女的對話，後者得知自己認罪的對話被錄音後，毆打平手，因此被捕。平手其後再於網上公開錄音，香川為免兒子犯案影響集團生意，召開記者會承認兒子肇事逃逸，企圖將所有責任推向早乙女身上。