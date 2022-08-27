李駿傑下月27歲生日 慶祝活動從簡 後援會籲歌迷一人一信送祝福

Jeremy後援會表示︰「本年度的生日應援將會一切從簡。大家可將心意轉化成祝福或慈善活動，讓愛傳遍社區，送上祝福及溫暖。祝福各人平安，繼續集氣祈福。在這個時間，我們默默祝福、靜靜等候，一起攜手跨過每個難關。繼續支持、支撐、支援MIRROR及整個工作團隊。」

鏡粉追究到底︰別讓事件不了了之

政府調查小組日前再披露MIRROR演唱會意外的調查進展，指肇事鋼纜承受力量比同類鋼纜承重力少，而鋼纜機關上的護繩器設計與一般有異，涉事的LED屏幕實際重量亦與申報有異，引致鋼纜出現金屬疲勞。報告引起部分鏡粉質疑，發公開信追問細節，又指涉事的工程公司難辭其咎。鏡粉稱︰「隨報告內容公布得愈多，我們愈感困惑與憤怒，一個萬眾期待的演唱會，其舞台工程竟如此粗疏、輕率、馬虎，妄顧表演者的人身安全，如今想來，實在令人心寒。我們希望大家一起監察涉事工程公司、主辦方MakerVille，以及政府調查小組的動態，別讓事件不了了之。」

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