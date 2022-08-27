被指疑放料離婚 遭飛出新劇 陳自瑤多謝抬舉︰做人堂堂正正

娛樂組

今日41歲生日的陳自瑤與老公王浩信的婚姻狀况一直受關注，上周他們分別澄清離婚傳聞，王浩信說一切安好，陳自瑤稱不回應不是事實的報道。昨日有報道指，陳自瑤不想再受困擾，已在4年前單方面申請離婚，她與王浩信一直以「樓上樓下」的居住方式分居。報道又指她與王浩信早年傳出婚變後，曾被無綫高層下令封口，以免男方的「暖男」形象受損影響工作，故兩人多年來一直對感情問題避而不談。

報道又指這次爆出離婚消息後，無綫高層認為有人刻意放料，將矛頭指向陳自瑤。因此令陳自瑤原本繼劇集《婚後事》後，再擔正女一兼伙拍丁子朗的新劇《妳不是她》（暫名），被飛出演員名單，女主角改由馮盈盈頂上。《妳不是她》由陳萍監製，無綫戲劇製作總監徐正康監督，後者稱一直鎖定馮盈盈擔任女一，初時有想陳自瑤演另一角色，但最後因檔期問題未能參與。

樂易玲力撐︰是時代女性典範

陳自瑤昨日在社交網發文回應︰「一向做人，堂堂正正。一向做事，本本分分。活得自在，心安理得。流言蜚語，一笑置之！」她又笑言︰「我竟然被傳媒朋友覺得我可以伙拍25歲小生（丁子朗）做情侶！#我真係咁年輕 #多謝抬舉 #太驚喜 #生日前禮物。」無綫高層樂易玲轉發陳自瑤帖文力撐︰「現今的時代女性，活得健康、活得自在，帶着自信，自然變得，更美！Yoyo（陳自瑤）真是時代女性典範！」她又讚陳自瑤家庭事業兩兼顧，真心不簡單，從容面對流言蜚語，心態好的人都keep住young。陳自瑤多謝樂易玲，還提議下次真的要考慮，讓她伙拍小鮮肉做情侶，應該幾有新鮮感！樂易玲回覆她說︰「可以諗吓喎！」