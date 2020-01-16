舞台劇首演好評如潮 王菀之獲觀眾激讚101分

王菀之與其他演員曾擔心颱風襲港需改期，感恩最後如期首演。她身兼監製、翻譯劇本及女主角三職壓力甚大，未試過經歷這麼多考驗，多謝演員及幕後工作人員，稱團隊好有愛。

對於有觀眾讚她演出值101分及AAAAAAA+，王菀之說：「我覺得101及7個A+不是我個人的，是整個團隊，以及陳淑儀、吳鳳鳴、陳康一起拿到的成績表，好多謝大家支持，我哋會繼續努力做到更好。另外我好感動、好感恩，前輩林家棟、任賢齊、吳君如、陳可辛、吳鎮宇及張敬軒等，我收到了他們的心意，真心多謝這些鼓勵的力量。」

近觀眾演親熱戲

提到第一行觀眾跟舞台的距離非常近，王菀之與劇中男友陳康有親熱戲，會否因觀眾距離太近尷尬？陳康說不會，他們是專業演員，反而覺得演來更刺激。問王菀之，老公蘇卓航（Eric So）看了未？她笑言未，叫大家不要爆劇情。有否告知有親熱戲？她笑說：「哎吔，唔知呀！」

娛樂組