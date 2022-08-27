繼《尚氣》後再拍荷李活大製作 陳法拉參演《哥斯拉大戰金剛》續集

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《死亡筆記》導演阿當榮格（Adam Wingard）執導《哥斯拉大戰金剛》，由《真愛如血》阿歷山大沙士格（Alexander Skarsgard）、《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）、《鐵甲奇俠3》莉碧嘉荷爾（Rebecca Hall）、《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）及日本男星小栗旬等主演，去年上映時取得不俗成績，全球收超過4.7億美元（約36.6億港元）。

華納電影昨日宣布開拍《哥斯拉大戰金剛》續集，除了莉碧嘉荷爾、拜仁亨利及童星姬莉賀圖（Kaylee Hottle）等原班人馬回歸演出外，還會加入新演員，當中包括陳法拉，這亦是她繼《尚氣與十環幫傳奇》後，再次參演荷李活電影。

消息曝光引起網民熱議

陳法拉在美國發展成績不俗，除《尚氣》外，亦演出了兩齣HBO劇集《無所作為》（The Undoing）和《迷離劫》。她參演《哥斯拉大戰金剛》續集消息曝光後，引起網民熱烈討論。陳法拉昨日在社交網轉發附有她與《哥斯拉大戰金剛》劇照的報道，搞笑留言：「Are 3 of us having a fight？」

澳洲開鏡 暫定後年3月上映

除陳法拉外，據報《唐頓莊園》男星丹史提芬（Dan Stevens）、《蝙蝠俠》艾力斯芬斯（Alex Ferns）及《雷神奇俠3：諸神黃昏》女星麗素侯斯（Rachel House）亦會加盟《哥斯拉大戰金剛》續集，並繼續由阿當榮格執導。據悉上集拍了近2億美元，續集規模大同小異，內容將加入哥斯拉與金剛的背景故事，以及探索骷髏島的謎團，並已在澳洲昆士蘭開鏡。電影預計2024年3月15日在美國上映。

陳法拉是2005年國際華裔小姐亞軍，當選後加入無綫，拍過不少劇集及電影。2014年重返校園，入讀茱莉亞學院（The Juilliard School）戲劇碩士課程，2018年成為該校首名戲劇表演碩士（Master of Fine Arts）的華人畢業生。

事業平穩發展 沒太大壓力

陳法拉在美國發展後，有機會跟金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）拍HBO劇集《無所作為》，又演出《尚氣與十環幫傳奇》飾演主角尚氣的母親，以及拍攝HBO劇集《迷離劫》，是法國導演阿薩耶斯（Olivier Assayas）執導及翻拍前妻張曼玉主演的《女飛賊再現江湖》。陳法拉早前在訪問中表示目前事業比上不足比下有餘，平穩慢慢走上去，沒有太大壓力，一切隨緣。