繼《尚氣》後再拍荷李活大製作 陳法拉參演《哥斯拉大戰金剛》續集

【明報專訊】40歲陳法拉近年在美國發展,獲不少演出機會,與梁朝偉合演Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)去年上映,令她在全球知名度大增,其後參演HBO劇集《迷離劫》(Irma Vep)。昨日華納電影宣布開拍《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)續集,除原班人馬外,還加入陳法拉,她心情興奮迎接新挑戰。