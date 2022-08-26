專訪《祖宗膠戰外星人》導演 崔東勳爆下集主角「回到未來」

戲中機械人「閃電」能夠變身越野汽車，崔東勳表示最初想過採用較現代的車款如跑車，但最終決定玩懷舊，並透露該款越野車在1980、90年代韓國相當流行。《祖》片貫穿高麗時期到現代，內容包含法術、外星人、穿越時空等，分成上下兩集推出，崔東勳直言製作充滿挑戰性，「電影籌備5年，單是劇本已花上兩年半時間，最困難是製作電腦特技，如何讓演員在綠幕前投入演出」，而且戲中演員各有「主場」，「金宇彬是現代時空的主角，柳俊烈屬於高麗時代，金泰梨則是穿梭古今兩個時空」。他又透露上集是現代人回到古代的故事，下集則是高麗時代角色穿越到現代，再來一場激戰。

導演想再來港拍戲

崔東動透露《與神同行》系列導演金容華對新片拍攝幫助最大，「後者創立的特技製作公司功不可沒，其他幕後人員也很重要，特別在拍攝外星人在鬧巿襲擊巿民一幕，在巴士專用停車場取景，單是移走過百部巴士及設置器材已花上3日時間」。

韓國影壇甚少接觸科幻題材，「因此大家都很驚訝，我竟然想拍這部電影」，《祖》片跟崔東勳前作如《盜賊門》及《復國者聯盟》風格不同，前者在香港及澳門取景，崔東勳坦言喜歡香港，有機會的話想再來港拍戲，「讀中學時，我常看港產片，那時候經常光顧的戲院，一間放映荷李活片，另一間則是港產片，1980年代的港產片最有趣，帶給我不少美好回憶」。

記者：蘇珮欣