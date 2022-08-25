《非常律師》膺Netflix非英語劇最高收視第6位 朴恩斌未答應演出第2季

漫畫改編的奇幻劇《睡魔》以7724萬觀看小時蟬聯Netflix英語節目冠軍，《好想做一次3》及《怪奇物語4》分佔亞季。早前有消息稱《睡魔》雖然是收視冠軍，但觀看時數不理想，對於是否開拍第2季仍未有定案。

《非》劇觀看時數勝《睡魔》

非英語節目方面，《非常律師禹英禑》以7743萬觀看時數登頂，墨西哥劇《熾熱之境》及韓劇《模範家族》位列第2及第3。據報道《非》劇較罕見的是開播首周只有2400萬觀看小時，之後連續7周遞增，跟其他劇集高開後慢慢回落的情形不同。英語劇通常較多觀衆捧場，《非》劇上星期在觀看時數方面卻力壓《睡魔》，可見其後勁凌厲。事實上《非》劇6月29日上架以來，除了第3周跌落收視第2位之外，一直穩佔冠軍位置。《非》劇首28天累計3.41億觀看小時，打入Netflix歷來最高收視非英語節目第6位，亦是歷來第3齣韓劇上榜，《魷魚遊戲》和《殭屍校園》分佔第1及第4位，第2、第3及第5位則是西班牙語劇《紙房子》的第5、第4及第3季。

法庭戲敘述鯨魚台辭最難記

朴恩斌憑《非常律師禹英禑》飾演患有自閉症譜系障礙律師，登上事業高峰，下月3日會在首爾舉行首個粉絲見面會，昨宣布見面會將網上直播，粉絲今日（25日）起可購票看直播。

朴恩斌近日接受多間韓媒訪問，稱《非》劇是她最落力及最大壓力的作品，因劇中對白很多，不僅法庭戲對白難背；她飾演的禹英禑熱愛鯨魚，有大量敘述鯨魚特性的對白，背誦時亦是另一難題。她笑言每天開工像準備考試，又謂每次看到劇本有關鯨魚的對白，會不禁嘆息。朴恩斌自言非常落力鑽研角色，還用一本印有鯨魚圖案的記事簿，為角色做筆記。

《非》劇在疫情期間拍攝，朴恩斌為免受感染，一直獨自在保母車用膳。她稱此舉是不想染疫連累拍攝中斷。被問到劇中最喜愛的場面，她稱是結尾第16集解說獨角鯨特性時，感覺到角色的成長；還有第7集禹英禑與父親吵架，前者得知因父親安排才能在律師行工作，她表示已是成人，想受到挫折，不希望父親介入其人生。

朴恩斌稱《非》劇播出初期，仍忙於拍攝，所以感受不到該劇受歡迎；隨着愈來愈多人邀請她簽名、合照，終感受到真的很多人喜歡《非》劇。對於電視台計劃開拍第2季，朴恩斌對此有保留，「因為很多人喜歡，不想辜負大家的期待，像打開保險箱的寶物，會擔心寶物受損一樣，所以現在不能爽快答應」；她補充未看到劇本，第2季也是很遙遠的事。朴恩斌最後表示最近還未有時間休息，完成手上工作後會放假及旅行，再好好考慮下一部作品。