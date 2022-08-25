陳智燊力數倫敦生活被批離地 宋熙年幫口會改進表達方式

問有否留意網民對他在短片力數倫敦不是，被指離地和給予負評的報道，陳智燊說：「任何評論都有留意，但沒有將此事放在心。整個行程共拍了14集，除倫敦外，去了9個不同城市，每個地方都不一樣，生活節奏也不同。例如蘇格蘭，我覺得好輕鬆舒服，相信如果先播蘇格蘭才播倫敦，可能效果會不同。其實我已盡量貼地，沒有介紹高級餐廳或名店，去茶餐廳食飯，泊車都泊在郊區，盡量做到多元化。」宋熙年幫口解釋，稱老爺住在倫敦，老公到埗後因心急見家人，於是順序先介紹倫敦，會聽取大眾意見，以後拍片在表達上會有所進步。

爭拗兩子升學問題

陳智燊透露英國之旅前，已相隔三四年未見過家人，長子出世後更從未見過祖父。早前他的父親身體不適，因疫情影響未能回英探望，一度很擔心。今次父子檔拍旅遊短片，估不到爸爸頗受歡迎。宋熙年承認夫婦曾為兩子升學問題爭拗，仍未決定將來安排，「老公覺得英國的名校較多，但都視乎小朋友的喜好和性格，才決定到哪裏讀書較合適」。夫妻想兒子學好廣東話，暫時仍以香港為基地。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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