李佳芯嘆拍劇欠睡眠很傷 黃嘉樂準備捱批

Ali今次體驗配音，自言膽粗粗參加，結果出人意表，發現自己在用聲方面仍要訓練和進步，因戲和聲是同一樣東西，缺一不可，也是她追求的方向。有否挫敗感？她稱經常挫敗，人沒完美，知道不足就去改。

黃嘉樂自言聲音是他入行以來的弱點，決定挑戰自己，並有心理準備被批評得體無完膚，他認為跳出舒適圈是好事，會多一點自信。他接受批評，知道不足之處，從而改善才有進步。他婚後休息一日便繼續拍新劇，最開心是在公司由停車場到餐廳每個人恭喜他，每日帶着愉快心情返工。他讚太太什麼事都以他為先，而且無微不至，處理婚禮後的瑣碎事，會好好的愛護她。

蘇韻姿難忘聲演古裝鬧人戲

蘇韻姿表示《好聲好戲》超級好玩，入行以來主要演《愛·回家之開心速遞》，希望透過該節目發掘自己多些可能。她最難忘聲演古裝戲裏的鬧人場面，覺得鬧人比喊戲難，因同時要兼顧中氣、情緒和很深的對白，笑言平時在家鬧弟妹都用英文，但演完很有滿足感。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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