重裝上陣齊受傷 劉青雲腳傷9個月 古天樂難忘簽「生死狀」做頸椎手術

青雲沒古仔瘦那麼多，拍攝過程非常吃力又疲累，因裝甲和裝備太重，在綠布景前模擬跳來跳去追逐，開拍初期已弄傷右腳腳掌，但仍負傷上陣無得休息，腳傷足足9個月才復元。青雲不覺得古仔大整蠱，認為拍戲經常這樣，拍《神探大戰》同樣辛苦，著7件衫應付連場槍戰和追逐場面。今次拍《明日戰記》是全新體驗，很多東西都未見過、未接觸過，跟想像完全不同，令他長知識，有有趣好玩的地方，有機會不介意再拍科幻片。

古仔食嗎啡藥止痛

古仔自爆懷疑頸椎兩節出現問題要做手術，可能與穿上33磅裝甲拍《明日戰記》長期負重有關，「拍竣《明》片兩年後才發現頸椎出現問題，赴美國做手術，將兩節頸椎骨換成鈦金屬。醫生問我1至10級，痛到邊個階段，我話10級，因為長期痛，痛到要吃嗎啡藥，瞓覺不可以轉身，因得一個位不痛。」青雲開玩笑說：「難怪你在片場不知擔心什麼，長期板着臉。你現在豈非好硬頸？」古仔表示最搞笑是做手術前要打麻醉針，當快進入睡眠狀態，突然叫他簽多一份文件，「還以為是生死狀，原來是開刀後，若發現第三節頸椎有問題的手術授權同意書」。

缺綠布 自己染

問古仔《明日戰記》是否結合了他喜歡的科幻元素？古仔說：「我最喜歡的外星人都未放入去。（會否拍續集時加入外星人？）要睇該片反應才決定會否開拍續集。」身兼演員及監製的他，被導演爆他在現場做到精神分裂，古仔笑言：「何止精神分裂，簡直精神崩潰，實在有很多事情要處理，好似拍攝CG鏡頭需要大量綠布，買到冇晒，要自己染布，拍完都不知怎樣處理這些綠布。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

場地提供：香港麗思卡爾頓酒店

古天樂/髮型：Dan Tam @O4

化妝：Carmen Man

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