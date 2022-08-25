馬鞍襲港吹停演出 黃子華《最後禮物》加10延1 林家謙紅館騷周日補場

娛樂組

天文台昨日上午考慮晚上6時至9時之間改發8號風球，多個演唱會及舞台劇主辦方下午陸續宣布延期安排。林家謙昨晚原定在紅館舉行第4場演唱會，大會宣布顧及觀眾安全，亦考慮到觀眾有機會於散場時難以覓得交通工具回家，決定取消昨晚演出，並安排周日（28日）同一時段補場。觀眾可選擇憑昨晚（24日）完整門票進場及按原門票座位入座，或於明天申請退票。

Dear Jane與C AllStar音樂會延期

Dear Jane與C AllStar昨晚於會展舉行的《MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》亦宣布延期，主辦單位呼籲持票觀眾保留完整門票，會盡快於MOOV社交平台公布音樂會後續安排事宜。Dear Jane及C AllStar均在社交網轉發音樂會延期通告，留言：「祝大家在颱風下平安，預約好重遊舊地。」

《最後禮物》取消第26場下月補演

黃子華與潘燦良主演40場舞台劇《最後禮物》上月22日在演藝學院開鑼，昨晚是第26場，鑑於馬鞍襲港，考慮觀眾的安全，主辦方宣布取消這場演出，並安排9月13日同時段補場演出，持該場門票觀眾可選擇今日起至9月2日申請退票。

《最後禮物》前晚舉行第25場，黃子華謝幕時突然驚喜宣布再加開10場，門票明早10時公開發售。黃子華表示：「有個特別消息公布，其實都唔係好關你哋事，呢個消息係我哋會加開10場！如果你哋今晚睇完之後，有少少不滿意，你等我哋星期五加咗場賣飛先好去同人講你嘅不滿。但如果你真係不滿，我要恭喜你，因為你個家庭一定好幸福。咁仲有朋友想睇，你哋就幫我話聲佢哋聽。」潘燦良感謝觀眾熱情支持，他說香港還有很多好的演出在等大家去支持，同期或者跟在後面，有好多不同題材又精彩的舞台劇，中秋節大家可以去看香港人要支持的香港電影。有台下觀眾大叫《飯戲攻心》，黃子華感謝潘燦良為他宣傳電影，回禮說：「嚟緊有個舞台劇叫《短暫的婚姻》，係潘燦良導演，大家記得支持。」

演完25場潘燦良黃子華呻累

完成25場演出，潘燦良稱有一點累，黃子華笑指對方比自己弗，他攰到每日都虛脫。對於外界要求多開20場，黃子華耍手擰頭說不要再加，10場夠了，笑言原則上他想休息，但知道好多人想看到一個這麼好的製作及表演，加上發現好多人看完後，個劇帶給他們好多反思，有一個「好」影響，所以先搏埋條命做多10場，50場對他來說真的盡了。潘燦良稱舞台是神聖的，不論演及看都要好好珍惜，舞台價值才存在。黃子華聞言說︰「真係同生命一樣，如夢如幻如泡影。」

《隔離童話集》下周一補場

梁祖堯、湯駿業、邵美君、陳凱詠及趙學而等演出舞台劇《隔離童話集》在葵青劇院上演，「風車草劇團」在社交網公布昨晚場次取消，改下周一（29日）8時補場，觀眾亦可申請退票。

另外，無綫多部劇集拍攝中，據稱周嘉洛、林夏薇演出的《寵愛Pet Pet》，馬德鐘主演的《再見．枕邊人》等，視乎情况亦可能取消外景拍攝。

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