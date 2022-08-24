【開箱】《變形女俠：律政英雌》 美國隊長躺着中槍

時間軸緊接《尚氣》

《變形女俠：律政英雌》編劇Jessica Gao受訪時透露，新劇故事發生在《尚氣與十環幫傳奇》之後，因此可見馬克路法奴飾演「變形俠醫」布魯斯班納的右手，仍因「無限之戰」重傷未癒，需用手掛保護的畫面，跟《尚氣》片尾彩蛋相同。首集先以倒敘形式，講述《黑色孤兒》女星塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）飾演律師珍妮花華特斯，數月前遇上一宗不尋常的交通意外，化身「變形女俠」的經過。

話說布魯斯相約表妹珍妮花見面，女方一邊駕車，一邊追問表哥有關美國隊長何時奉獻出人生「第一次」的八卦傳聞。二人閒聊期間，一艘來自薩克星的飛船突然降落在汽車前面，嚇得她失控衝落山坡，兩人均受輕傷，布魯斯的血液不慎濺落女方傷口，令她受到「感染」，隨即變成6呎7吋高的綠色巨人。這跟漫畫原著講述珍妮花遭黑幫追殺，布魯斯捐血救她導致身體突變的源起有明顯分別，但為加快劇情推進，有關改動無可厚非。

為免珍妮花變身後，重蹈自己精神失控並造成嚴重破壞的覆轍，布魯斯決定帶她到墨西哥秘密實驗室心理輔導兼特訓。布魯斯表示，基地是他跟「鐵甲奇俠」東尼史達在《復仇者聯盟3：無限之戰》奸角魁隆把宇宙半數人口消滅期間，二人合作興建而成，言談間流露對東尼史達壯烈犧牲的不捨和懷念，相信不少粉絲亦有同感。事實證明珍妮花比表哥更有擔任超級英雄的天分，無論在情緒控制、變身速度，甚至戰鬥力等各方面，她都青出於藍。布魯斯教無可教，只好讓她離開墨西哥，重返美國繼續執業，正式展開律師跟超級英雌並存的第二人生。

首集播畢後，記得留意片尾彩蛋，珍妮花借醉重提美國隊長的「第一次」傳聞，布魯斯酒後吐真言，意外泄出「1943年」答案，珍妮花興奮地舉起勝利手勢，此時他才知自己受騙。劇集播出後，有關話題迅即在社交媒體瘋傳，曾演「美國隊長」的基斯伊雲斯（Chris Evans）躺着中槍，只好以「3個笑到落淚，1個嘴巴緊閉」的表情符號作回應。

夜魔俠等角色陸續登場

新劇除了透過主角對話，帶出一眾超級英雄如美國隊長、鐵甲奇俠等之外，稍後亦將出現黃凱旋飾演的《奇異博士》至尊法師「阿王」、「夜魔俠」查理葛斯（Charlie Cox），以及添羅夫（Tim Roth）再次扮演「惡煞」等角色，非常熱鬧。不難估計，此劇在影視串流平台Disney+的首周收視應該比前作如《Ms Marvel》及《月光騎士》為佳。

今集開場有關薩克星飛船降落地球一事，明顯衝着變形俠醫而來，早在《雷神奇俠3：諸神黃昏》便曾描述他滯留薩克星，並跟雷神重遇的故事。根據漫畫原著，他在薩克星生活期間，曾經結婚生子，這段故事會否出現在新劇內？實在令人好奇。

順便一提，《變形俠醫》電影版權過去15年來一直由環球電影公司擁有，Marvel電影公司只是在互惠互利的前提下合作，「借用」拍攝旗下出品如《復仇者聯盟》及《雷神奇俠》系列等，這正好解釋自2008年後，過去多年Marvel未有為此角色拍攝個人電影或劇集。不過，隨着環球合約明年屆滿，版權有望回歸Marvel，形勢將會完全改變。《變形女俠：律政英雌》首集出現薩克人飛船的畫面，或許正是為《變形俠醫》新作再度登場，埋下重大伏線。