愛犬紋身取代老婆肖像 76歲史泰龍25年婚姻被指觸礁

史泰龍與珍妮花今年5月才剛度過銀婚紀念，兩人育有3名女兒，分別是25歲Sophia、24歲Sistine及20歲Scarlet。過去史泰龍有新片上映，必定一家五口現身。不過本月10日珍妮花在社交網發放耐人尋味的帖文，除上載與3名女兒擁抱一起的合照，又留言稱「這些女孩是我的最優先，其他都不重要，我們四個直到永遠」；其後更被發現取消關注史泰龍的Instagram帳號，令人猜測這對過去看來很恩愛的夫妻，是否婚姻觸礁。

另一方面，史泰龍右手臂本來紋了珍妮花的肖像，最近卻由紋身師Zach Perez把老婆的紋身，改為史泰龍主演電影《洛奇》中愛犬Butkus的頭像。Zach本來上傳了史泰龍照片到社交網，當網民問史泰龍為何要遮掩太太的紋身時，Zach即把照片刪除。

第三任太太年輕史泰龍逾20年

史泰龍的發言人回覆《每日郵報》時堅稱史泰龍夫婦感情依舊，還稱轉換紋身是一場誤會，跟婚姻無關，「史泰龍本來想完善太太珍妮花的肖像紋身，但不滿意效果，很不幸地亦難以補救，所以最終把紋身改成《洛奇》中的狗仔Butkus。史泰龍很愛家人，現在他們正拍真人騷，並將會在串流平台Paramount+首播」。到底是真的婚變還是為了節目的拍攝效果，史泰龍的發言人拒絕再詳述。

現年54歲的珍妮花是史泰龍的第三任太太，卻是經過一番波折才拉埋天窗。1988年當史泰龍跟第二任老婆碧姬尼爾遜（Brigitte Nielsen）分開後不久，認識了當時任職模特兒的珍妮花，準備展開新一段感情，史泰龍卻捲入模特兒Janice Dickinson的桃色糾紛，後者聲稱史泰龍是其女兒的生父，史泰龍於是與珍妮花分手。史泰龍其後與女演員安芝艾華赫（Angie Everhart）訂婚，最終又告吹，輾轉間還是情歸珍妮花，並於1997年在倫敦舉行婚禮。由於史泰龍形象風流，兩人的婚姻當時不被看好，卻維持了25年直到現在，珍妮花又為他誕下3名女兒。史泰龍曾在訪問中笑言，家中缺乏男性睾丸激素，除了太太和女兒，就連管家、玩具和狗仔也全是女性，「連唯一的雄性狗仔也絕育了，我也是」。另外，史泰龍跟首任太太育有兩兒子Sage及Seargeoh，其中Sage於10年前因冠狀動脈疾病猝逝，終年36歲。