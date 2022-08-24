76歲Joe Junior舉啞鈴獻唱展實力

【明報專訊】Joe Junior昨日出席《Pop Legend Joe Junior In Concert 2022》記者會，宣布10月31日及11月7日假尖沙嘴文化中心舉行兩場騷。76歲的Joe Junior現場邊舉啞鈴邊唱歌展示實力，尹光、陳美齡（Agnes）現身打氣，Agnes送上日式美食Sukiyaki，Joe回禮送蛋糕及唱生日歌，為日前生日的Agnes與正日生日的尹光慶祝。尹光大爆跟Joe在農曆新年派利市時鬥大年紀，結果認了Joe做契細佬。Agnes稱已跟親友慶祝了幾場，3個兒子和老公越洋來電及送花賀壽，過幾日會舉行首個網上音樂會，跟全球歌迷共聚，對她是大挑戰，「這個收費網上音樂會，會播我舊的演唱和新歌宣傳片，我坐鎮跟粉絲傾談、送禮物。由於要即場以中英日文答問題和打字，我都好緊張和期待，會帶結他到場，若反應熱烈不排除現場唱一兩首歌。日本和內地歌迷不習慣這個形式的音樂會，如果今次成功，以後有好大個渠道做更多表演」。