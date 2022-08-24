「解凍」後首宣傳《愛．回家》 張景淳開工早到免惹遲到誤會

張景淳獲「解凍」重回劇組3個月後，首次出席宣傳活動，表示心情跟以前一樣開心。呂慧儀不覺「老公」消失了那麼多久，並說：「有3個月了嗎？可能我們經常一起開工，所以沒什麼感覺。」問張景淳之前什麼原因缺席宣傳？他稱可能有其他工作在身，現正學駕駛電單車裝備自己，「見拍檔（呂慧儀）都考到，我沒理由考不到，10月考路試，有少少緊張，但駕駛師傅說我有點天分」。

談到有粉絲不甘偶像被打壓，寫信給高層為他抱不平，張景淳承認嚇了一嚇，覺得不需要那麼激動，「很多事情不一定是這樣，說不定我當天真的有工作，最緊要是keep住有劇出」。他強調一直沒有遲到，之前的傳聞只是誤會，現在會提早到場，避免再有誤會發生。

盈盈不擔心錢嘉樂中招

盈盈表示剛從加拿大回港兩個多星期，此行探親和陪母親回加國執屋，兩女兒也有同行，「今次無帶傭人姐姐，所有家務都要我一腳踢，又要照顧小朋友，初頭有點不慣，後來愈做愈享受」。談到無綫總經理曾志偉確診新冠病毒，可擔心老公錢嘉樂與對方主持《獎門人》中招？盈盈表示不擔心，老公月初跟志偉拍完一集節目後已沒見面，有傳信息慰問志偉，但他未有回覆，「看報道說志偉病情嚴重，I don't think so，我之前都中過招，病徵其實很輕微」。

記者：陳釗