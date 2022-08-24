自覺有責為無綫挽聲譽 黎諾懿炮製高質節目接近國際

黎諾懿強調節目介紹美食同時，背後有一重大主旨「傳承與保育」，有些美食真的會消失，他舉例：「傳承是指如其中一集介紹炭燒豬肉，下下一代未必再食到，原因是政府可能未必再出炭燒牌照，主理人也未必有第二代繼承，想趁這種手藝和美食仍在，呈現給大家看。香港以前有很多本灣魚，大澳漁民稱幾十年前隨手都可以撈到幾百斤魚，拍攝時我撈了大半天，一條魚都冇，其實有一班人一直放魚苗落海，希望大家可以食番這些魚，這就是保育。」

6集製作費可拍10節目

節目只得6集，黎諾懿透露很多人問點解得咁少？他說：「咁拍法有6集已經偷笑，如果是我監製，我諗已經畀人炒咗，好彩有人孭飛。好多謝志偉哥（曾志偉），花8個月拍6集都支持，希望大家鍾意，下年可再拍。」他認為這個節目去到任何一個地方播，都不會失禮，但真的好貴，貴得預算可用來拍10個節目有找，「人年長了，希望做一些令人有共鳴的高質素節目，貼近如Netflix這些收費平台用錢堆砌去拍靚的節目，希望公司都可以用多些錢及時間拍高質素節目，接近國際」。

黎諾懿自言對演藝事業依然有團火，「近幾年公司及演員都受到很多批評，社會發生了很多事，想大家能否和諧一點，公司可以怎樣做些應有水準的東西給大家看，得到應有的認同，這是我身為藝人為這間公司的一份很重要職責，亦是我現在最想做到的事」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

場地提供：GLASSHOUSE GREENERY