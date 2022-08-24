So Ching擔憂阿Mo喊無助 ViuTV招新劇演員 「不承擔責任」條款惹爭議

姜濤Ian新劇《季前賽》落實延播

意外發生後，MIRROR停工至9月，成員參與的新節目及劇集被抽起延播，繼早前呂爵安（Edan）有份主持的節目《膠戰SSP》延播後，原本下周一（29日）播映姜濤、陳卓賢（Ian）、Edan和邱士縉等合演的劇集《季前賽》，亦落實抽起改播韓劇《神奇女替身》。

此外，ViuTV前日在社交網專頁宣布開拍以香港冰球運動為主題的新劇《冰上火花》（暫名），並公開招募冰球運動員參與拍攝，成為劇中替身、配角甚至主角。有網民發現該劇的演員海選條款中，清楚列明「製作單位及廣播公司不會對參加者參加海選、試鏡、該電視劇拍攝、宣傳或其他相關活動或該電視劇播放期間，或因亮相該電視劇及與有關該電視劇導致的任何直接或間接所造成的傷害、損失、損害、個人財物損失、費用、意外、延誤或不便承擔任何責任，即使是因製作單位及或廣播公司的疏忽或不當行為造成的」。條款引起網民熱議，質疑若發生意外，演員欠缺保障。有網民留言：「戴晒頭盔喇，咩傷亡都唔關佢哋事喎。」

娛樂組