回應吃豬糧純為寵物試食 容祖兒自嘲難找好歸宿 圓母心願

記者：陳釗

容祖兒受訪時表示已經有差不多兩年沒在港出席公開活動，很掛住和開心見到大家。對於在內地綜藝節目《牧野家族》中，容媽媽表示遺憾祖兒未找到一個好男人，她笑言：「我可以隨便找，但不合適而已。我想已經『無行』了，又不是灰心，是覺得自己一個更開心。因弟弟很生性，又有了小朋友，一家人都很開心，這方面我就不生性了，媽咪沒有催，因為她現時所有注意力都集中在孫女身上，我就順勢轉移。」

貴為天后的祖兒，在節目中主動吃豬糧，引起網民熱議，她稱節目是講回歸大自然，其任務要照顧一隻小豬，所以親手為牠炮製糧食，就如大家養寵物，都會為牠們的食物試味，「那些不是豬餿，是我用電飯煲煮的，跟麥皮差不多」。談到跟新一代男神Jeffrey同場，祖兒大讚對方靚仔，並笑說：「未見到真人，但上鏡都很靚仔，靚仔怎會逃得過我法眼。（合口味？）他只是小朋友，不要這樣啦。」

盼師兄伊健演出紀念羅文騷

談到《羅文20傳承•全城紀念演唱會》將於10月15日假紅館舉行，歌手名單不見羅文徒弟鄭伊健？祖兒表示日前跟草蜢傾偈時，草蜢也說考慮中，相信之後還會有其他歌手加入，她都很想師兄伊健參與，始終是紀念師父逝世20周年。

問到可擔心到時在台上憶起恩師，忍不住喊？祖兒說：「現時易喊了很多，何况在紅館舞台獻唱老師很喜歡的兩首歌曲《留給這世上我最愛的人》和《掌聲響起》，相信會很感動。」至於何時再開紅館騷？祖兒透露應該會開的，2019年曾向粉絲誇下海口3年內再開騷，奈何疫情未能成事，可能計劃明年舉行。

Jeffrey為新戲勤練武

Jeffrey透露正為稍後接拍的新片練武，例如搏擊打鬥，希望打戲盡量親身上陣。有泰拳底子的他，自信拳擊還可應付，但踢腳就要好好拉筋，這方面有點難度。不怕打親靚仔樣？Jeffrey說：「完全不怕，身為演員最緊要是投入。今次都有可能要騷肌，但這不是重點，其實我覺得著西裝打都幾型。」他稱拍完《I SWIM》後有保持身形，以便不時之需，但最近才發現用錯方法操肌，「以前是玩重量，後來發現是錯的，黃德斌同我講應該玩輕量，寧願做多幾下，先谷大肌肉，這樣做肌肉反而大了，又不易攰」。

問到最近可有跟正在休息的呂爵安聯絡，Jeffrey稱有傳信息慰問對方一兩句，不想阻礙好友，「他有覆，其他沒過問太多，希望他心情好就好了」。至於他有份拍攝的《膠戰SSP》受MIRROR演唱會事故延播，Jeffrey不覺受影響，最重要是阿Mo（李啟言）與其他舞蹈員盡快康復。