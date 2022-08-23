《龍之家族》首播癱瘓伺服器 坦格利安王后剖腹產子太驚嚇 網民睇到作嘔

《龍之家族》故事發生在《權力遊戲》200年前的中古時代，講述「龍母」愛美莉格爾（Emilia Clarke）扮演Daenerys的先祖、「龍族」坦格利安家族以及其他周邊勢力興起的經過。前日首播口碑理想，影評網站「爛番茄」的觀眾好感度達89%，英國《衛報》及《每日郵報》等都給予頗高評價，香港觀眾可於影視串流平台HBO Max同步收看。

首集數百萬觀眾

由於《權力遊戲》大受歡迎，第8季結局吸引1930萬美國觀眾捧場，成為HBO史上最高收視劇集，身為前傳的《龍之家族》當然萬眾矚目，新劇共分10集，官方聲稱前日首播錄得數百萬人支持，導致伺服器癱瘓，外媒報道至少3000觀眾未能同步收看。

不過，HBO表示經初步調查後發現，這批向隅觀眾都是透過Amazon售賣的智能電視棒（Fire TV Stick）收看節目，相信跟官方伺服器無關。事實上，《權力遊戲》最後幾季開播時，亦曾發生類似伺服器癱瘓情况，因此估計並非單一事件。

公主將登上鐵王座

《龍之家族》故事聚焦在坦格利安家族的王室權力鬥爭，國王Viserys宣布長女Rhaenyra公主將會成為家族繼承人，以女王姿態登上「鐵王座」，其他家族成員豈能坐以待斃？《王冠》男星麥史密夫（Matt Smith）飾演遭國王放逐的弟弟Daemon，正是密謀造反的奸角之一。

另外，王后Aemma Arryn為了替國王繼後香燈，不惜冒險產子，生產過程卻出意外，國王決定「要仔唔要乸」，強行剖腹生產，最後王后斃命，嬰兒Baelon出世數小時後亦夭折。

這場產子戲相當血腥，迅即成為網上熱話，有網民大讚《龍之家族》可觀性不遜《權力遊戲》，尤其喜歡「血腥、暴力、性愛、權力」的觀眾應該收貨；亦有網民批評王后剖腹產子戲太過逼真，「令我非常震驚，現在回想起來，仍然令我作嘔」。