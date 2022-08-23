林家謙加場門票兩小時售罄 方皓玟公開示愛讚靚仔有才華

小明耳機故障 無阻表現

小明上台後發生小意外，她的耳機故障，但表現淡定，只靠聽現場聲照唱，唱得好到無人發現她耳機出事。直到音樂部分，小明才開聲向林家謙求救，他馬上幫忙，工作人員即跑上台處理。 唱畢《你是你本身的傳奇》，小明對林家謙說：「你用你的音樂，成為香港的傳奇，你為香港寫了很多好歌，帶給很多人心靈慰藉，很proud of you，家謙，你的音樂真的無處不在。」

小明趁機向林家謙「示愛」，「我認知的家謙是一個截然不同的人，我舊年第一次開紅館騷，疫下請嘉賓很難。家謙很有義氣，一打給他，他隨即答我可以來。你說我怎麼可以不愛你？又靚仔又有才華，我好像向你示愛一樣，真心的，多謝你為香港做那麼多好音樂，大家一起加油」。

另一嘉賓黃妍在台上多謝林家謙給機會她在紅館唱歌，林家謙笑說：「既然你給了第一次我，要好好盡情享受啦。」

娛樂組