林家謙加場門票兩小時售罄 方皓玟公開示愛讚靚仔有才華

【明報專訊】林家謙紅館演唱會宣布加開本月27日1場,九成門票昨早10時公開發售,每人限買4張,開賣不到1小時已售出八成多門票,只剩單丁位,中午12時半宣布售罄。前晚第3場演唱會,林家謙請來方皓玟(小明)任嘉賓,二人合唱《你是你本身的傳奇》及《All We Have Is Now》。