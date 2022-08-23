鄧兆尊自誇樣樣皆能 獨不懂撇女 拍檔尹光自薦出謀獻策

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

尹光期待節目播出後有好收視，他因拍節目變得更健康，認識了很多運動專家，相信長者看完大有裨益。鄧兆尊即撩尹光拍續集，尹光即答應，稱就算拍外景辛苦都無所謂。鄧兆尊承諾只要尹光答應，他自然埋位，因為拍節目跟對方成為好友，大讚尹光是乒乓球高手，寶刀未老，揪贏乒乓球女教練，要臨時換男教師迎戰。

尹光解釋由細打波打到大，雖已一把年紀，仍不斷練習，每次打個多小時，除可強身健體，順便當為唱歌練氣，「我一生最熱愛打波和唱歌，尤其是唱歌，只要仲有把聲，都會繼續唱，永不言休」。他透露平時在球場打波，會有很多陌生人挑機，試過和陳展鵬對決，「原來他以前是港隊代表，起初還謙稱只識打少少，點知讓我五六分，都打到我這個老手頭擰擰。」尹光稱鄧兆尊平時非常謙虛，說什麼運動都不曉，原來樣樣都懂，好似瑜伽，倒轉個人也沒問題，他笑說：「我就唔得，驚倒轉咗，上唔返嚟，咁就大劑。」鄧兆尊抵死說：「我樣樣皆能，就係不識撇女。」尹光打趣道：「你想撇女，我教你呀。」

不想做公眾人物

鄧兆尊稱拍節目最大得益減了點肚腩，問會否再收身？他說：「我去唔到咁盡，亦不需要咁fit，無必要，件衫能扣到衫鈕已ok。只想做個普通人四圍去，不想做公眾人物，被人認得很多地方都去唔到。」尹光有同感，並大呻做足全副裝備，戴口罩、帽和黑超，去到女人街，一開口就被人認出，搞到無法講價。

鄧兆尊爆尹光曾蒙面扮路人來開工，仍被工作人員認出，催促他趕快化妝、換衫埋位。問到二人養生之道？尹光表示疫下學曉睇中醫調理身體及戒煎炸食物、生果和甜品。 鄧兆尊搞笑說：「我每天回家都畀人調理，以前細妹小艾好似迷你祥嫂，用蛇雞龜煲湯給阿爸補身，碗湯渴撻撻，仲要我飲埋一份，現在我沒有特別吃養生食療，只會調戲人。」

80磅Andrew玩空手道感吃力

體重長期得80磅的Andrew，曾參演《踏血尋梅》和《神探大戰》等多部電影，飾演妖怪、嫖客、癮君子為人認識，他表示今次能跟尹光和鄧兆尊合作好好玩，運動量大增。最大難度玩瑜伽和空手道，瑜伽講求柔軟度，少做運動的Andrew筋骨比較繃緊，空手道需要好多力量，比較吃力，「光哥（尹光）、兆尊好搞笑，兩個女主持又多笑料，我經常笑到好忘我，阻住我完成運動項目，兆尊仲好調皮，有時推我去兩個靚女身邊講話，令我好尷尬」。

張嘉欣否認月掙70萬

26歲網絡女神張嘉欣坐擁12萬Instagram followers，早前被網友踢爆她拍性感相片和影片，供網上收費頻道的課金會員觀賞，估計月入70萬，鄧兆尊拿此事開玩笑，「你哋個個月掙六七十萬，要請食飯」。張嘉欣笑着否認，稱沒有掙那麼多，每月收入很不穩定，解釋只是分享性感靚相，無色情成分。不過有網友曾將改圖相傳給她，張嘉欣看了很憤怒，已報警備案。她不擔心會影響形象，並說：「原本打算出寫真，但同事幫我設立了這個平台。」

前《東張西望》「正義女神」黃凱怡約滿無綫外闖，收入激增兩三倍，目前還為開電視主持《一線搜查》，反應不俗，她說：「現在工作更有滿足感，可接觸不同範疇，認識了很多新朋友。」

場地提供：Yoga Ground