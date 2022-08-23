姚焯菲驚走音 上台例緊張 冼靖峰最想與林君蓮合唱

Chantel表示其實每次上台表演都會有少少緊張。問她如何克服？Chantel笑說：「就算練得幾熟，都會擔心唱錯歌詞或走音。我有問過唱歌老師，對方都叫我要克服，現在努力改善中。」

Chantel早前與張馳豪推出合唱歌，會否跟Archie合唱？兩人聞言互望，尷尬傻笑，兼互相推搪。Archie希望將來有機會跟不同單位合作，相信不同配搭會有不同火花，無論是《聲夢》的男女學員，還是《聲夢2》的學員都想合作，「如果一定要我揀，我會揀蓮姐（林君蓮），因她的聲音很好聽、很特別」。不給面子Chantel？Archie即補鑊說：「當然都想跟Chantel合唱，希望有機會。」Chantel表示跟誰合唱都無所謂，學員裏首選潘靜文，因未合作過。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵