無悔花10年時間拍紀錄片 張婉婷：會努力完成羅啟銳遺作

看着受訪女學生成長

張婉婷為母校英華女校拍攝紀錄片，最初預算拍6年，結果拍了10年才完成，笑言當初曾想過，會否要拍到死為止。她看着片中受訪的美少女學生成長，亦領悟到拍紀錄片與劇情片的分別好大，她說：「寫劇情片故事能主宰角色生命，有少少上帝感覺，拍紀錄片就要放低導演身段，片中的美少女才是自己生命的導演， 我要學做謙卑的人去聆聽，對她們好，就會講多一點給我聽，否則會被她們兜口兜面鬧。」張婉婷表示有時生活上也會感到迷茫，後來跟牧師學到做人真諦和意義，並寄語學生：「做人最緊要真，做回自己向目標跑。」監製黃慧稱該片共拍了幾十萬小時，張婉婷花了3年時間做剪接。

張婉婷表示沒被拍紀錄片的經歷嚇怕，但人生沒幾多個10年，相信拍類似題材可一不可再，「因為涉及學校和學生私隱，不是太多學校有勇氣畀我拍，可說前無古人，今次真是遇到好多挑戰，不過我無後悔」。她預告即將伙拍新舊兩代導演合作電影。

寄情工作暫忘哀傷

男友羅啟銳於7月猝逝，問到該片是否兩人最後合作的作品？張婉婷說：「仲有，但未拍。其實他曾叫我不要拍這部紀錄片，因為無故事性，但我拍完，他都有畀意見，只要是我堅持的事，他最終都會幫手。」談到她的心情是否已平復？她說：「我日日都好忙，未得閒去想，可能有日我坐低去想，我就會哀傷。」問到羅導可有遺願？她說：「他有一部戲已寫好劇本，叫《十個學醫的少年》，我一定會努力為他完成。」

記者：鍾一虹