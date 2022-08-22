《龍珠超劇場版：超級英雄》美開畫稱冠 《壯志凌雲2》躍升史上第6位

上周五美國有3部新片上映，分別是下月底在港上映的日本動畫《龍珠超劇場版：超級英雄》、講述鰥夫帶着兩名女兒到南非旅行卻遇上巨獅襲擊的《Beast》，以及下月1日在港上映的《孤疑前傳》（Orphan: First Kill）。

《孤疑前傳》院數少影響票房

日本動畫向來支持者眾，同系列的《龍珠超劇場版：布洛尼》3年前在美國開畫亦收980萬美元，事實上《龍珠超劇場版：超級英雄》正是其後續故事，由兒玉徹郎執導，原著漫畫家鳥山明參與對白創作及角色設計，講述伽瑪1號和2號承繼了邪惡組織紅領巾軍的邪惡意志，並自稱為超級英雄，開始對笛子魔童及悟飯施襲。上周五單日收1074萬美元稱冠，業內估計該片首周末3日料收2100萬美元或以上。

《Beast》由《黑金速遞》巴特沙戈馬古（Baltasar Kormakur）執導，《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）主演，講述後者經歷喪妻之痛，決定帶兩女兒重返和太太初次邂逅的南非，並探訪管理野生動物保護區的好友，怎料逃出盜獵者毒手的巨獅盯上他們，並窮追不捨。《Beast》上周四上映優先場只收92萬美元，到周五正式上映，進帳427萬美元，屈居亞軍。第3至第5位順次為《殺手列車》、《壯志凌雲：獨行俠》及《DC超寵聯萌》。2009年上映的《孤疑》與郭富城主演《殺人犯》撞橋，《孤疑前傳》（Orphan: First Kill）則於上周五在美國上映，講述不老女孩艾絲特成魔之路，被困愛沙尼亞「薩仁精神病院」的她逃走後，假扮成富裕家庭的失蹤女兒，被送到美國與家人團聚，然而母親綽莎逐漸發現艾絲特行為古怪，警察亦加入調查，她面臨身分暴露的危機。《孤疑前傳》單日收67萬美元，排第11位，原因是上映院數少，僅498間，但平均每院收入比亞軍的《Beast》還要好。

《壯志凌雲：獨行俠》自今年5月底上映以來，在美國85日累收6.79億美元，已超越《復仇者聯盟：無限之戰》，成為美國史上最高票房第6位，距離第5位的《黑豹》，約相差2100萬美元。未來兩周若沒其他大片上映，《壯志凌雲2》要上升一級難度不大；而第1至第4位順次為《星球大戰：原力覺醒》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《蜘蛛俠：不戰無歸》及《阿凡達》；值得留意的是《壯》《蜘》兩片俱是疫下上映，能有此成績並不容易。另外，雖然失去內地和俄羅斯兩大市場，但《壯》片美國以外票房突破7億美元大關，全球累收13.8億美元，位列史上第13。

李政宰處男執導新片有機收支平衡

另一方面，憑《魷魚遊戲》在美國走紅的李政宰，首次自導自演的新片《獵殺》，本月10日在韓國開畫，截至昨天突破276萬入場人次，有望衝向420萬人次的收支平衡點。至於集合全度妍、李秉憲、宋康昊主演的《緊急迫降》亦剛過200萬入場人次，但距離封蝕本門的500萬人次仍需努力。