被學員激到發脾氣 李幸倪泳兒呻導師唔易做

泳兒被男友投訴過分着緊

泳兒自爆過於為學員操心，男友呷醋兼投訴，「他覺得我太着緊，學員喉嚨不適都關我事，事實上喉嚨同唱歌有關。我照顧7個學員，要一打七，花好多時間。我試過發脾氣，現代年輕人興選擇性覆機，我不是強迫症，但無可能全日不覆，幸好鬧完有改善，開心跟學員無代溝，他們好勤力，肯嘗試，希望不會太快被淘汰」。Gin Lee覺得做導師如當父母，將學員放首位，把工作押後，也試過被學員激到發脾氣，「幾名導師陪他們綵排到凌晨1點，他們仍說無信心，我說導師不是保母，你們不珍惜，我就不做，之後他們態度180度改變」。她說下次再被邀做導師，要慎重考慮。

邵初負傷堅持亮相

同場的邵初右腳穿拖鞋及敷藥現身，透露日前在家不慎踢到門框，腳趾尾關節甩骱，被迫辭演魔術表演，「要臨時找人代替我演出，很不好意思，回來亮相以示尊重」。

記者：鍾一虹