舊情人方力申鄧麗欣前後腳捧場 側田開騷曬光頭 跨過低潮重拾笑顏

感激女友不離不棄

側田透露3年前移居泰國，並笑道：「很多人問我這3年去咗邊，見我沒更新社交平台就以為我死咗，但以前日日post就畀人話曬命。搬去泰國，因為我有很多雜念，被利用同背叛，好多蛇蟲鼠蟻，令我失去笑容，所以想去找回笑容，做音樂是想發放正能量，但如果個人好灰、好悲觀，就唔係咁好。」

過住十分介意除帽示人的側田豁了出去，全晚在台上不停換帽，大騷光頭，又公開向另一半道謝，「自己做好多音樂都是唱給一個人聽，由以前不相信愛，到現在能把愛送給這個人，不過我要低調一點，總之如果沒有她，我不能站在這裏」。

想聽住自己歌離世

側田於encore環節，自爆很大機會會遺傳失憶症，「我終於搵到人生目標，現在做所有歌或演唱會，都是想在我臨走前一刻，可以一次過回顧番。因為知道我應該有失憶症，這個是遺傳，但好得意一樣嘢，音樂可以撻番着個記憶，因為我同嫲嫲開始唱歌，她就會記得番我哋個名，這是我第一個life project，想在臨走前，可以聽住自己啲歌走。現在做任何事都不會理成果，以前做嘢成日計成果，好多嘢錯晒。之前玩音樂冇人畀錢我都會玩，當我朝着這個人生目標，中途的蛇蟲鼠蟻，不開心的事都不重要，再不會為工作或一些無謂的事不開心」。

記者：林祖傑

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