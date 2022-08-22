被揭客串《無間道》演梁朝偉女兒 港姐梁超怡恨與偶像劉德華合作

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

一眾佳麗昨日即場以香港小姐50周年和香港為主題設計飾物，梁超怡稱一向不擅長畫畫設計，對得獎感到榮幸又開心；林曉彤自爆前一日已開始構思，開心努力沒有白費。近日她們為兩個星期後的準決賽練歌和排舞，梁超怡自覺跳舞表現好了一點，唱歌方面比較吃力，未至於五音不全，但有時會走音。林曉彤則相反，對唱歌較有信心，並說：「不擅長跳舞，有少少手腳不協調，跳得有點生硬，幸有其他佳麗幫助，互補不足。」

喼弗方面，梁超怡稱對自己全身都未滿意，會繼續努力操弗。林曉彤正努力增磅，奈何體質「食極唔肥」，還被梁超怡爆平時有半個袋都是零食。

梁家琪獲港隊劍手張小倫打氣

梁超怡被發現在電影《無間道》飾演梁朝偉和蕭亞軒女兒，她說那時6歲，小時候被星探發掘，拍過廣告和硬照，「我偶像是劉德華，希望將來再有機會與劉德華及梁朝偉合作」。

梁家琪獲香港劍擊運動員張小倫打氣鼓勵，透露13歲開始接觸劍擊，對方曾是她的教練，教了她很多年，笑說沒暗戀對方，只視為偶像，「他知我參選港姐，有跟我分享比賽經驗，叫我放鬆一點和加油。（可有叫他動員粉絲投你一票？）沒有。」

陳瑞菱落力網上拉票

陳瑞菱笑言要開始拉票，家人和朋友說會全力支持她，稍後會勤力透過社交網展示自己，希望得到大家一票。談到最近忙於為準決賽練歌和排舞，陳瑞菱表示一直有跳舞，曾學唱歌的她說：「沒唱歌一陣子，對我來說唱歌比較難，不過之前被趙增熹鬧過之後，大家已有進步」。

梁家琪認同唱歌較難，因沒有受過專業訓練，但會努力；臨近比賽，她心情好緊張，「近排壓力大、睡眠不足，很易水腫，會吃維他命補充一下」。陳瑞菱表示無論幾夜都會跑步、舉啞鈴喼弗，但來到這一步能正面鼓勵身邊人已很開心，結果不是最重要，但都會做到最好。

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