紅館演唱會加1場 九成門票今公開發售 陳奕迅任嘉賓 林家謙感動眼紅紅

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林家謙紅館演唱會反應好，昨午他在社交網上載新的演唱會海報，宣布加開本月27日一場，門票今日早上10時公開發售。演唱會總監馮貽柏（Alex Fung）表示：「今次加場， 大家星期一見到一個『充滿希望座位表』，九成門票全部公開發售，祝福真正歌迷也可以撲到飛。」

陳奕迅傳年底開騷 讚觀衆好正

林家謙前晚第2場演唱會，嘉賓有陳奕迅（Eason）、林欣彤、C AllStar等。Eason之前取消2019年的25場紅館跨年演唱會，近日有傳他計劃今年底在紅館開15場跨年騷，暫時未獲證實。不過前晚他相隔9年再踏上紅館舞台，擔任林家謙演唱會嘉賓，Eason老婆徐濠縈，以及謝安琪、方皓玟等在台下欣賞。當Eason出場時，觀眾歡呼聲及掌聲炸爆紅館。他一身熒光粉紅色服裝，配上圓形眼鏡，跟林家謙合唱《致明日的舞》，其後Eason笑問這個look正不正？又自稱「陳家謙」，並說林家謙帶起眼鏡熱潮。他自言在台底等待出場時，聽到林家謙唱到有點哽咽，差點連他也搞喊，稱很感動。觀眾歡呼聲不停，Eason對觀眾說：「你哋好正！」

形容林家謙音樂治癒 值得大家惜

Eason表示一直恨與林家謙合作做音樂，數月前收到邀請擔任嘉賓，心裏已say yes，形容林家謙好值得大家惜，其音樂很治癒，塞車時可以降低燥火。林家謙一直望着Eason顯得有點激動，觀眾大叫「唔好喊」。林家謙自言太緊張，不滿意表現，Eason鼓勵他：「你想點呀？你第一次做已經好好，仲要做6場喎阿哥，我第一次都是做4場咋！會愈做愈好，不用擔心。」Eason於是提議唱多次，觀眾再度興奮大叫及拍掌。唱完後，Eason叫林家謙坐下，送上獨唱歌《今日》，令林家謙感動雙眼通紅，像小粉絲坐在台上聽偶像唱歌。

C AllStar稱林家謙需要保護

林欣彤感謝林家謙為她寫歌曲《林中鳥》。她說：「我每次唱這首歌都覺得自己愈來愈巨大。你今次可否和我一齊變大？」林家謙笑問：「邊度？變大？」林欣彤又對家謙說：「我在台下聽《下一位前度》時聽到喊。你今天行到上紅館，那麼多人愛你，大家覺得林家謙值得嗎？」觀眾大叫「值得」。

C AllStar與林家謙合唱《留下來的人》及《沒明日的恐懼》後說：「不知為何覺得林家謙是很需要保護的，在台上很自然想拖住他。」

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