偕J.Lo上月賭城註冊 補辦婚宴出意外 賓艾費力母親墮河傷腳送院

上月16日，賓艾費力偕J.Lo到「賭城」註冊，過程相當匆忙，勉強趕及午夜前抵達拉斯維加斯著名的白色小教堂，並在一對14歲龍鳳胎子女Max和Emme見證下圓婚。據英國《每日郵報》昨日報道，二人經過數星期籌備，花費約40萬美元（約312萬港元）預訂美食和搭建帳篷，終在賓艾費力的喬治亞州大宅舉行為期3日的婚宴。

前妻拍戲為由拒出席婚宴

賓艾費力早在2003年購入喬治亞州大宅，佔地達35萬平方米，單是招待親友暫住的客房大樓，面積已過萬平方呎，絕對是舉行婚宴的最佳地點。他們預計本月19日先跟來賓享用婚前晚餐，翌日在私人碼頭大排筵席，並會放煙花慶祝，最後一晚舉行燒烤派對，實行玩得盡興。

不過，婚宴首日下午即發生小插曲，話說賓艾費力母親Chris Boldt疑失足從碼頭墮下，腳部受傷流血，嚇得賓艾費力立即致電救護車到場，並由J.Lo陪同下一起到附近醫院接受治療。從《每日郵報》記者拍攝照片可見，Chris Boldt包紮傷口後，乘坐輪椅離開醫院，沿途跟兒媳有傾有講，估計傷勢輕微，未有影響婚宴進行。

據報賓艾費力的多年好友麥迪文（Matt Damon）夫婦將會應邀出席婚宴，賓艾費力胞弟兼《情繫海邊之城》金像影帝基斯艾費力（Casey Affleck）卻未必趕及赴會；至於J.Lo與歌手前夫Marc Anthony育有龍鳳胎子女Max和Emme，以及賓艾費力與前妻兼《薄荷殺姬》女星珍妮花嘉納（Jennifer Garner）共同撫養3名子女，早在本月14日已乘坐水上飛機抵達大宅，見證雙方父母的人生重要時刻。

據娛樂網站HollywoodLife引述知情人士透露，賓艾費力亦有邀請前妻珍妮花嘉納參加婚宴，但她以「留在得州拍戲」為由而婉拒，不過，她已提早向前夫及J.Lo送上祝福，強調彼此並無嫌隙，最重要的是3名子女跟父親相處愉快，她便放心。