揀男友毋須大膽 吳海昕：由我保護

關楚耀3月中踩單車發生意外，撞至左手膊頭骨移位凸出，留院4日接受手術。他形容今次是人生中最嚴重意外，留下陰影，以後不敢玩極限運動，「初時以為甩骱，嘗試移回正位，但後來出現休克，同行朋友叫我不要瞓，等了個多小時醫護人員才能上山救援」。

關楚耀與女友感情躍進準備求婚

關楚耀出院後返內地工作，趁檢疫隔離21日養傷。經歷此意外，他體會健康最重要，跟女友感情更進一步，希望盡快有好消息公布，「好多謝女友和家人的照顧，亦是她支持我返內地拍戲。我們對結婚有溝通過，正等待時機和經濟復蘇，如果通關，經濟重新起飛，我就求婚」。

記者：林蘊兒