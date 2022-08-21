詹天文無拍拖經驗不懂寫情歌 《聲夢2》趙紫諾首度挑戰跳唱

Windy表示見《聲夢2》師妹師弟唱歌好有實力，她都有少少壓力，也促使自己進步，不讓師弟妹超越，她說：「比較有深刻印象是女團XiX，因她們年紀小已很有壓台感，Sabrina就唱得非常好，雖然她的廣東話咬字不太正，不過普通話和英語都駕馭得好好。」

Windy透露正為新歌填詞，歌曲以勵志為主題。會否寫情歌？「不會！因為沒經驗」。可會如炎明熹（Gigi）般定下25歲後才拍拖？她說：「我覺得自己不會，父母也沒有規定我這樣做，順其自然，現在都可能有人追，但我不知道，選擇男友條件主要是兩個人有感覺，不會要求靚仔。」

記者：林祖傑