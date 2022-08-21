「無機關感覺貼地更安全」 林家謙約定歌迷每個夏天相聚

MIRROR紅館演唱會發生墜屏嚴重事故後，林家謙成為首個再踏紅館開騷的歌手，在政府實施3項短期限制措施下，首場演出順利完成。主辦單位雖刪減升降台設計，又刪走懸吊高空擺動旋轉或乘載人員的機械裝置，但氣氛依然熱烈。

JW林家謙深情對望 Serrini索吻

林家謙請來JW、Serrini、張敬軒及JNYBeatz擔任嘉賓，又跟陳凱詠隔空對唱。JW穿性感大露背裙出場，與林家謙合唱《矛盾一生》時，兩人深情對望和拖手；JW大聲問觀眾：「家謙靚唔靚仔？」粉絲拍手及尖叫和應，唱畢林家謙細心輕拖JW落台。自言一身打扮似浴球的Serrini，與林家謙合唱時出言調戲又主動索吻，令粉絲尖叫，她問林家謙可有為取消舞台機關傷心？林家謙說︰「沒有很傷心，反而自覺很貼地，感覺更安全。」

張敬軒送錄音器材 合唱《笑忘書》

張敬軒（軒仔）出場掀起高潮，與林家謙隔着台上的巨型眼鏡合唱《假以時日》。他們常被指撞樣，軒仔笑言曾考慮叫林家謙除眼鏡，再叫造型師做一樣服裝上台，看會否如照鏡般。軒仔送禮物時談到與林家謙2017年認識，對方唱demo好舒服、好好聽，已可錄成專輯。軒仔將一部專業錄音器材送給林家謙，兩人擁抱又拖手，再合唱《笑忘書》。

整晚工作人員用人手搬道具及轉場景，林家謙步行上落台。台上有小型「貼地」旋轉台，林家謙彈鋼琴唱《壞與更壞》時，小舞台慢慢自轉。林家謙落力演出，驚喜位是他除眼鏡與舞蹈員載歌載舞，又被舞蹈員抬高，尾段放半分鐘煙火，令觀眾驚喜。熒幕播出舞台搭建及綵排花絮，當片段播舞蹈員練習時，觀眾報以掌聲。

讚演唱會監製是拆彈專家

林家謙尾聲獻唱《時光倒流一句話》感動眼濕濕，粉絲叫他不要喊，並全場大合唱。之後唱《記得》一度哽咽，強忍淚水繼續唱。到「安歌」時，他換上黑色禮服唱《邊一個發明了ENCORE》，然後多謝台前幕後，特別感謝演唱會監製Alex Fung，他說：「做這次演唱會不容易，每天都要拆彈，他是拆彈專家。原本舞台設計好靚，可以有更多呈現給大家看，但在能力範圍內，已經盡最大努力。」他又自爆童年瘀事，每逢周日或暑假最後一日都會喊，因不捨得。他說：「小時候覺得很多事都可以encore，如雪糕好食就再食，但長大後發覺不是任何事都可以encore，包括人與人的緣分和時光。有時不需要一定encore，帶着遺憾、失落同不圓滿才會深刻記得。記住這個夏天，大家在這裏相聚過，相信每個夏天都會再相聚。」說罷落台，演唱會結束。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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