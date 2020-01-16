《非常律師禹英禑》大團圓結局收視創新高 朴恩斌陪300粉絲戲院睇直播

《非常律師禹英禑》講述朴恩斌飾演高智商的自閉症患者禹英禑，大學畢業後成為律師的職場和愛情故事。此劇開播以來，收視穩步上揚，由首集0.9%一直升至第9集的15.7%，其後稍為回落，但仍連續七周登上韓劇話題榜冠軍。前晚播出第16集結局，收視率錄得17.5%，較上集急升3.8個百分點，刷新全劇最佳成績。

《非》劇同時躋身韓國有線頻道最高收視劇集第7位，僅次於《夫妻的世界》（28.3%）、《天空城堡》（23.7%）、《愛的迫降》（21.6%）、《回答吧！1988》（18.8%）、《鬼怪》（18.6%）及《陽光先生》（18.1%）之下，至於第8至10位分別是《哲仁王后》（17.3%）、《婚詞離曲2》（16.5%）及《梨泰院Class》（16.5%）。

《非》劇最後一集講到禹英禑的同母異父胞弟，承認駭入電商公司資料庫，竊取客戶資料，其母擔心事件影響她角逐法務部高官一職，因此禁止兒子自首，後者唯有尋求禹英禑協助，最終她動之以情，說服母親讓弟出庭認罪。

另一方面，禹英禑一直擔心自己患有自閉症，無法給予男友李濬浩（姜泰伍飾）幸福，反要對方照顧，於是提出分手，男方表示拍拖至今一直感到幸福，解釋彼此關係，就像貓與主人一樣，女方聞言大為感動，終於答應復合。

「爸爸」讚朴恩斌專業

為了回饋觀眾支持，ENA前晚招待300名幸運兒到首爾某戲院收看《非》劇結局。當銀幕播放男女主角復合的戲分，全場即時歡呼，氣氛熱鬧。全劇播放完畢後，一眾主角現身戲院跟觀眾打招呼，姜泰伍更念出劇中經典對白「真的很失落啊」，逗得全場爆笑。

朴恩斌事後發表劇終感言，希望《非》劇能夠永遠留在觀眾心中，又感謝大家喜歡此劇，令她從中獲得巨大力量。劇中飾演朴恩斌父親的全培秀，昨日接受韓媒訪問，大讚朴恩斌演技出色，又透露她為嚴守防疫措施，拍攝期間一直獨自用餐，盡顯專業精神。另外，劇中扮演朴恩斌上司鄭律師的姜其永，受訪時也表示從她身上學到很多待人接物的道理，大讚女方雖然年輕，但童星出身的她演戲經驗豐富，對他來說就像「第二個媽媽」一樣親切。

文：蘇珮欣