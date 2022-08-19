添布頓執導8小時「電影」 《愛登士家庭》外傳預告片首曝光

《愛登士家庭》（The Addams Family）原是在《紐約客》連載的漫畫，曾多次拍成劇集及電影，預計今年秋天在Netflix上架的《Wednesday》則聚焦愛登士家庭中的女兒Wednesday在高中發生的故事，講述她學習如何掌握超能力，阻止鎮上即將爆發的殺戮事件，並解決25年前困擾父母的超自然奧秘。

監製邁爾斯米拉接受《Vanity Fair》訪問時提到，《Wednesday》不是重拍以前的劇集或電影版，或可視為添布頓執導的8小時電影。邁爾斯表示，當日添布頓接到第1集劇本沒多久，即致電他說要會參與。此劇將由《鐵甲奇俠3》女星珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）扮演Wednesday，《毒網》路易斯古斯曼（Luis Guzman）和《芝加哥》嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）則分飾Wednesday父母。電影版中扮演Wednesday的姬絲汀娜麗芝（Christina Ricci）也會客串，但暫未知演什麽角色。

張震操肌拍《毒梟聖徒》

前日發布的《Wednesday》預告片段中，可見Wednesday不忿校內男生欺負她弟弟，於是在泳池抛下兩袋食人魚報復；鏡頭一轉已是她被父母送到新學校上課，父母告訴她那是神奇的地方，可能會認識到能明白她的真正朋友。畫外音的Wednesday表示，可能已踏進噩夢，充滿了神秘、混亂與殺戮，「我想我會喜歡這裏」；另外她的寵物蜘蛛及怪手，也出現在預告片中。

下月9日在Netflix上架的韓劇《毒梟聖徒》，昨日公開了主要角色的海報及最新預告片段。故事講述韓國企業家姜仁久（河正宇飾）被迫加入國家情報院的秘密任務，前往蘇里南逮捕大毒梟全耀煥（黃政民飾）。金馬影帝張震也有份演出，昨日公開的預告片亦有他的一個鏡頭。據報他在劇中飾演的陳震，是在蘇里南毒品市場僅次於全耀煥的第二把交椅，為了演得傳神，張震特別操肌，又看了很多有關黑手黨題材的電影汲取靈感。

《酒到前線》改編真人真事

另一方面，下月會在多倫多影展舉行世界首映禮的《酒到前線探老友》（The Greatest Beer Run Ever），9月30日將於AppleTV+上架，前日亦發放了首條預告片段，該片根據同名暢銷回憶錄改編；講述1967年，一名男子帶住大袋美國啤酒到越戰前線探望朋友，為他們打氣，此行卻改變了他的人生態度。此片由《賤鄰》男星碩克艾佛朗（Zac Efron）主演，從預告片段所見，金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）及《迷失東京》標梅利（Bill Murray）亦有份客串，並由《綠簿旅友》彼得法拉利（Peter Farrelly）執導。

在艾美獎獲多項提名的劇集《小學風雲》（Abbott Elementary），講述熱血教師與教育系統周旋的故事，第2季將於下月21日在美國廣播公司（ABC）首播，香港觀衆預計可於串流平台Disney+收看，日前亦公開了第2季的首張造型照片。