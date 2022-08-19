陳貝兒上山下海保生態

今季5人攝製隊耗時兩個多月走遍內地10多個省市，包括青海、雲南、新疆維吾爾自治區等，從內地最北拍到最南。追尋感人又發人深省的「小人物大故事」，關於守護生態、捍衛生物多樣性，是富濃厚人情味的節目。為配合防疫，拍攝前期工夫繁複，行程因隔離等問題變得緊絀，休息時間甚少。陳貝兒表示很多時忙到夜晚，搭夜機飛到第二個地方，翌日清早繼續拍攝。

變幻天氣 增拍攝難度

大自然給予攝製隊不同考驗，包括狂風暴雪、零下超低溫、接近40度的灼熱高溫、高達海拔4700米的低氧含量環境，增加拍攝難度，攝影師及陳貝兒的身體狀况一度響起警號。節目中他們除繼續挑戰「高度」爬天山外，更「落海」潛水種植珊瑚，對陳貝兒都是新體驗及嘗試，「行動很渺小，只希望為生態環境出一分力，希望透過節目拉近人與大自然的關係，讓大家看到國家在保育上下了什麼工夫，看到那些為生態保護默默付出的無名英雄」。

娛樂組