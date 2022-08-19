導演吳炫輝認《明日戰記》埋伏線預拍續集 姜皓文撐港產科幻片 戲分被刪無投訴

有使命開拓市場

吳炫輝稱《明日戰記》讓大家有機會穿越地球衝上火星，「科幻片在香港好似遙不可及，我從事特技行業，覺得可嘗試跨越這個領域，但始終要有人肯挑戰；我和古仔都覺得若一直驚，就沒有下一步，每部電影都有使命，只要做好開拓，好多可能都會發生」。《明日戰記》結尾似埋伏線開續集，吳炫輝表示絕對有可能，「五六年前創作劇本時，最難令人相信香港會發生軍事、世界災難，此片故事講述2055年的世界，受到空氣污染影響，全球需要興建天幕保護人類生存，想不到香港現在都有少少發生類似的事。科技再好，面對天災，人就變得好渺小」。黑仔認同，「好似所有事都愈來愈近，睇完這部戲，原來香港特技已經去到嘩一聲的水準，相信未來會愈來愈好」。

《明日戰記》耗時8年完成，但片長只得90分鐘，吳炫輝解釋影片第一剪為119分鐘，跟古仔商議後，再落刀濃縮，犧牲了一些文戲，希望節奏更緊湊。問到滿不滿意製成品？他說：「在2022年的特技來講，算滿意，我們一直製作，望住未來的科技，做特技需要好多技術，做一格需要13小時，今次特技產量達1800個鏡頭，最後用上1700個鏡頭。」

身兼多職 古仔似精神分裂

古仔身兼老闆、總監製和演員，吳炫輝表示合作沒有掣肘，古仔很清楚演員位置，當然他都會提出個人想法一齊討論，因為製作有大量動作鏡頭，演員在對手不存在的情况下，站在綠布景前演獨腳戲，增加難度，他說：「古仔都好忙，收工仲要照顧其他演員、導演組、道具的事，好似有點精神分裂，演完戲之後，又要檢查埋道具有冇甩螺絲。」

古仔和劉青雲每日開工要穿上三四十磅盔甲拍攝，同場有武師扮演敵對機械人做對手，方便同步motion capture（動作捕捉），配合後期特技製作及剪接，但遇上器材斷線，就要NG重拍。

酷熱拍外景 黑仔兩次中暑

黑仔笑稱自己的戲分被刪剪，但體諒大家為件事好，看過影片都覺得很震撼，有份參演和見證香港電影的里程碑，非常感動，「我扮演的『臭鼬』游大郎負責揸車，在綠布景前、坐在雲台上拍攝，好好玩，感受到路上的高低起伏、翻車，但路上遇到障礙、敵人攻擊就要靠幻想去演，都有點難度，幸好導演組拍攝前做了一套卡通畀大家參考，讓我有個概念」。他稱在內地拍外景，酷熱天氣下，每日要提早3小時到場化爛面、裝金牙、紮辮變裝，試過兩次中暑，但得到這個體驗，辛苦都值得，「老婆都是科幻片迷，知我拍這部戲拯救地球，比我開心幾倍」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

姜皓文髮型：Jove Shek

化妝：Herry Lai Ming

服裝：Bespoked by Ian Chang

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