【開箱】《暗黑信使》 無間道之監獄風雲

調查連環殺手藏屍地點

《暗黑信使》講述Jimmy高中時是美式足球明日之星,及後淪為毒販,並在一次突擊搜查行動中落網;以為透過認罪協議可減刑,怎料重判10年。另一方面,Larry因綁架及殺害15歲少女入獄,行將假釋;調查Larry的聯邦警探Lauren及伊利諾伊州探員Brian均認定,Larry綁架、性侵及殺害的少女達10多人,不過一直找不到屍體,亦沒有確鑿證據。Lauren觀察到Jimmy入獄後跟其他囚友相處不錯,還做起小生意,於是以無罪釋放誘使他轉倉接近Larry,希望後者上訴及假釋前,能套取有力證供及查出藏屍地點;到底Jimmy最後能否成功?

此劇既有《監獄風雲》元素,包括欠債纍纍的獄警Carter,知道Jimmy父親是前探員,加上他曾販毒,推斷他富裕,於是故意把他推向獄中最有勢力的意大利黑幫Vincent身邊,再威脅Jimmy要給他1萬美元,否則會爆給Vincent知道他的真正身分。另一方面,住滿無期徒刑囚犯的監獄,也像隨時爆發的計時炸彈,暴力事件總是一觸即發。Jimmy為了重獲自由,不惜當「無間道」,要跟Larry成為知交,再查出真相。「套料」過程中他飽受壓力,聽Larry鉅細無遺描述犯案過程,Jimmy覺得反感,卻不能顯露出來,還要創作自己的類近經歷以示同好。父子關係在劇中也佔重要一環,Larry的異常跟成長可能有着關係;有一幕講述他從小就要幫父親挖墳盜墓,被扭曲的心靈從沒修正過來,哥哥或爸爸知道他走了歪路,也沒想過面對。Jimmy跟父親的關係多一點愛,然而也有過波折,互相在對方的期望中有落差。

保羅短期不再接黑暗角色

《暗黑信使》由作家丹尼斯勒翰(Dennis Lehane)牽頭並編劇,他擅寫罪案小說,著作分別拍成《失蹤》、《夜行人生》、《不赦島》及《懸河殺機》等多齣電影。不過,《暗》劇並非來自他的作品,而是改編James Keene的自傳小說《In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption》,亦即劇中Jimmy的角色。《落格風暴》米高羅斯金(Michael R. Roskam)執導頭3集,不過此劇精彩,飾演Jimmy的《皇家特工:金圈子》男星泰朗伊加頓(Taron Egerton)及《李察朱維爾:驚世疑案》保羅和達賀沙(Paul Walter Hauser)的功勞不少。泰朗受訪時稱在《搖滾太空人》扮演艾頓莊(Elton John)後收到《暗》劇邀約,覺得是截然不同角色,所以毫不猶豫動筆簽約。他認為故事之初Jimmy只是男孩,卻以為自己是大男人,全劇是他被迫學習謙遜的過程。泰朗直言扮演Larry的保羅,拍此劇的經驗更艱辛,因為他的角色黑暗太多。

保羅和達賀沙自言是罪案劇的粉絲,尤其喜歡《火綫重案組》,所以就接拍了。他稱《沉默的羔羊》安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)及《破案神探》金馬倫布萊頓(Cameron Britton)扮演的連環殺手都演得精彩,但他不希望模仿前人,要想出自己的方法來演。見他劇中轉動眼珠的特寫鏡頭,興奮時睜大雙眼,以及故意提高聲線,都是為這變態殺人犯設計的一套動作。保羅坦言拍攝期間有壓力,因泰朗伊加頓是個好對手,丹尼斯勒翰寫了一個好劇本,而且AppleTV+投資了很多錢,他不想破壞這一切。由於角色黑暗,保羅要演得神似,必須身心都忘我完全投入成為劇中人,所以拍攝期間其他人可能會認為他很負面。保羅為自己的演出感驕傲,但承認短期內不會再接這類角色,除非是超級英雄片裏的壞人,因為看來都很卡通模樣。