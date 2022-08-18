【開箱】《暗黑信使》 無間道之監獄風雲

調查連環殺手藏屍地點

《暗黑信使》講述Jimmy高中時是美式足球明日之星，及後淪為毒販，並在一次突擊搜查行動中落網；以為透過認罪協議可減刑，怎料重判10年。另一方面，Larry因綁架及殺害15歲少女入獄，行將假釋；調查Larry的聯邦警探Lauren及伊利諾伊州探員Brian均認定，Larry綁架、性侵及殺害的少女達10多人，不過一直找不到屍體，亦沒有確鑿證據。Lauren觀察到Jimmy入獄後跟其他囚友相處不錯，還做起小生意，於是以無罪釋放誘使他轉倉接近Larry，希望後者上訴及假釋前，能套取有力證供及查出藏屍地點；到底Jimmy最後能否成功？

此劇既有《監獄風雲》元素，包括欠債纍纍的獄警Carter，知道Jimmy父親是前探員，加上他曾販毒，推斷他富裕，於是故意把他推向獄中最有勢力的意大利黑幫Vincent身邊，再威脅Jimmy要給他1萬美元，否則會爆給Vincent知道他的真正身分。另一方面，住滿無期徒刑囚犯的監獄，也像隨時爆發的計時炸彈，暴力事件總是一觸即發。Jimmy為了重獲自由，不惜當「無間道」，要跟Larry成為知交，再查出真相。「套料」過程中他飽受壓力，聽Larry鉅細無遺描述犯案過程，Jimmy覺得反感，卻不能顯露出來，還要創作自己的類近經歷以示同好。父子關係在劇中也佔重要一環，Larry的異常跟成長可能有着關係；有一幕講述他從小就要幫父親挖墳盜墓，被扭曲的心靈從沒修正過來，哥哥或爸爸知道他走了歪路，也沒想過面對。Jimmy跟父親的關係多一點愛，然而也有過波折，互相在對方的期望中有落差。

保羅短期不再接黑暗角色

《暗黑信使》由作家丹尼斯勒翰（Dennis Lehane）牽頭並編劇，他擅寫罪案小說，著作分別拍成《失蹤》、《夜行人生》、《不赦島》及《懸河殺機》等多齣電影。不過，《暗》劇並非來自他的作品，而是改編James Keene的自傳小說《In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption》，亦即劇中Jimmy的角色。《落格風暴》米高羅斯金（Michael R. Roskam）執導頭3集，不過此劇精彩，飾演Jimmy的《皇家特工：金圈子》男星泰朗伊加頓（Taron Egerton）及《李察朱維爾：驚世疑案》保羅和達賀沙（Paul Walter Hauser）的功勞不少。泰朗受訪時稱在《搖滾太空人》扮演艾頓莊（Elton John）後收到《暗》劇邀約，覺得是截然不同角色，所以毫不猶豫動筆簽約。他認為故事之初Jimmy只是男孩，卻以為自己是大男人，全劇是他被迫學習謙遜的過程。泰朗直言扮演Larry的保羅，拍此劇的經驗更艱辛，因為他的角色黑暗太多。

保羅和達賀沙自言是罪案劇的粉絲，尤其喜歡《火綫重案組》，所以就接拍了。他稱《沉默的羔羊》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）及《破案神探》金馬倫布萊頓（Cameron Britton）扮演的連環殺手都演得精彩，但他不希望模仿前人，要想出自己的方法來演。見他劇中轉動眼珠的特寫鏡頭，興奮時睜大雙眼，以及故意提高聲線，都是為這變態殺人犯設計的一套動作。保羅坦言拍攝期間有壓力，因泰朗伊加頓是個好對手，丹尼斯勒翰寫了一個好劇本，而且AppleTV+投資了很多錢，他不想破壞這一切。由於角色黑暗，保羅要演得神似，必須身心都忘我完全投入成為劇中人，所以拍攝期間其他人可能會認為他很負面。保羅為自己的演出感驕傲，但承認短期內不會再接這類角色，除非是超級英雄片裏的壞人，因為看來都很卡通模樣。