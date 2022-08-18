接孫藝珍花球未夠半年即爆婚訊 孔孝真10月紐約嫁歌手男友

孔孝真曾跟韓劇《華麗的時代》拍檔柳承範、《Sweet Home》李鎮旭等圈中男星拍拖，最終都是分手收場，她曾接受韓媒訪問，自稱專心工作，不結婚也沒所謂，母親亦從沒催促。當她在閨密孫藝珍婚禮上接到花球，韓媒《體育朝鮮》隨即踢爆她跟美籍韓裔歌手Kevin Oh兩年前已搞地下情，雖然從未對外透露，卻是友儕間的公開秘密。

準新郎上載戀曲樂譜

其後孔孝真大方承認跟Kevin Oh拍拖，事務所亦不諱言：「如果有好消息，將會盡快通知大家。」直至昨日終於傳來喜訊，韓媒《朝鮮日報》率先披露二人將於10月在紐約舉辦私人婚禮。孔孝真隨即透過事務所宣布：「他倆即將迎來人生新開始，根據雙方意願，婚禮將於10月舉行，僅邀請親友出席，抱歉未能透露太多資訊，期望各位體諒。」

準新郎昨日透過社交媒體上載樂譜，歌名是《我們沉睡的清晨》，右上角寫有「Kevin Oh作曲，孔孝真填詞」字樣，藉此宣布二人共譜戀曲，然後開花結果的喜訊：「兩年前，我認識一名女生，彼此情投意合，她是我人生最好的朋友，且將成為我的妻子。今年秋天，這場婚禮將會在我的老家（美國）舉行，這是我的私心決定，希望大家見諒……我的音樂與生命即將迎接新開始，就讓我倆努力活得更好，謝謝大家的祝福。」

孔孝真主演韓劇如《主君的太陽》、《沒關係，這是愛情》、《嫉妒的化身》及《山茶花開時》都叫好叫座，獲封「收視女王」；Kevin Oh參加韓國有線頻道Mnet歌唱比賽《Super Star K7》奪得冠軍，從而加入樂壇，其後組成樂隊After Moon推出專輯。他曾為不少人氣韓劇獻唱插曲，包括《柔美的細胞小將2》、《奇蹟拍檔》及《雪降花》等，亦曾客串演出Netflix劇集《Move to Heaven：我是遺物整理師》，飾演返韓尋親的美籍青年。兩人在歌影視界均受歡迎，令人期待婚後以夫妻檔姿態合作。