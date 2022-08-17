尊尼狄普相隔25年再當導演 被指有望回歸《怪獸》系列

另一方面，尊尼狄普控告英國《太陽報》指他打老婆的誹謗官司敗訴後，遭飛出電影《怪獸與鄧不利多的秘密》，他在《怪獸》系列首兩集扮演的角色葛林戴華德，最終由《誣網》康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）接替演出，該片更成為整個系列中票房最差的一部。麥斯日前出席薩拉熱窩影展受訪時提到，尊尼贏了官司，形勢已不同，或有機會回歸演出，「他贏了官司，讓我們看看他是否會回來，可能會回歸的。我一直是尊尼的影迷，他是很了不起的演員，演出精彩。我無法複製他的演出，因為這就是他，模仿他等同扼殺創意，所以當初要想其他的方式演繹，找屬於自己的演出方法，並且在他和我之間搭建橋樑，那是很困難的。尊尼的粉絲非常可愛，但也十分固執，我跟他們沒太多互動，但理解他們當時為何那麽傷心」。