開電視選秀節目《就是青春》觀眾做評審 炎明熹勁敵洪韻騏有壓力：各有特色

余詠珊與何哲圖受訪時談到賽制，前者表示暫時的想法是不會有行內人評審，每次比賽會邀請77名來自不同階層的觀眾組成評審，同時設網上投票，將賽果交由市民投票選出，何哲圖相信觀眾眼睛是雪亮。至於導師方面，余詠珊稱稍後會公布，每集都會有不同嘉賓亮相，為參賽者作各方面的指導，首集將於9月24日播出，共15集。

余詠珊盼培育成開電視寶藏

余詠珊透露今次製作費高達2000萬，大部分參賽者已簽約何哲圖的星演國際有限公司，希望培育他們成為開電視的寶藏，往後亦會每年舉辦一次，為娛樂圈注入新血。談到洪韻騏（Wincy）被捧為炎明熹勁敵？余詠珊表示不要這樣比較，樂壇永遠需要新人，她大爆Wincy因此有很大壓力，要做心理輔導。是否將林躍翰（John）打造成另一個胡鴻鈞？余詠珊稱兩人真的很似樣，John跳舞非常犀利。

「翻版胡鴻鈞」John認想入行

John自覺只是某些角度似胡鴻鈞，也不介意被指似樣，希望透過作品令大家記得他，「之前跟胡鴻鈞拍過一條跳舞片，但跟他不認識」。談到曾參加過兩次《全民造星》，他承認很想入行，對今次比賽有信心。

Wincy承認背負「炎明熹勁敵」之名很大壓力，認為各有特色，炎明熹亦是她欣賞的歌手，唱歌令人眼前一亮，她會繼續努力，讓觀眾看到她不同一面。除唱歌外，她喜歡畫畫、彈琴，跳舞方面亦可以。早前Wincy獲安排唱劇集宣傳歌，她稱滿意表現。可有信心贏冠軍？她說：「一定要有！」

曾琸庭放棄澳洲升學激嬲媽咪

曾琸庭（Alice）為參賽不惜放棄到澳洲升學，遭家人反對，她說：「因為已付學費，也不能全額退款。（可有因此與家人吵架？）沒有，但就激嬲了媽咪，不過她最後都妥協，說自己都想做星媽。」15歲劉睿曦（Felicity）是女參賽者中年紀最細，即將升讀中四，功課壓力暫時未算太大。她說父母支持參賽，因她自小就喜歡表演。昨日見她行路左搖右擺，她笑言因首次穿高跟鞋仍未習慣。

13歲趙啟嵐曾演林峯兒子

身形微胖的劉庭君透露入圍至今已減了20磅，「現在約128磅，目標減至115磅，飲食會以健康為主」。她不認同身材輸蝕，會將自己最好一面呈現出來。24歲阮偉倫表示暫放下社工工作，就算失敗都不會放棄音樂。兩名年僅13歲男參賽者趙啟嵐與司徒泆同樣有演出經驗，且表現淡定，前者曾拍劇演林峯兒子。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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