親解內地宣傳落淚真相 古天樂自認鋼鐵製造 不易跌低

「戲院無開冷氣 熱到流汗」

古天樂剛從北京宣傳返港，對被指在內地戲院謝票時，因緊張票房，當談到投資科幻片的艱難時更一時感觸落淚，並以紙巾抹眼淚。古天樂對此否認道：「如果流淚就應該有段片啦，其實是因為當時戲院無開冷氣，熱到流汗！」不過他坦言感觸是有的，因電影花了10年時間製作，並非容易的事，最緊要大家入場支持，「我覺得作為一套科幻片，無論怎樣都好，就算是成功，我們回去都是要檢討，因為永遠都有進步空間，這樣才會做得更好。基於這個大前提下，我覺得無論花多長時間和金錢都是值得的，否則永遠學不會這件事」。

問到給自己這個「第一次」多少分？他稱不談分數，他們絕對是覺得好才推出，亦希望大家看了電影才評論，「當然我覺得可以再好一點，就是需要我們不停去學習，從而累積經驗才會進步」。對於不少圈中人在社交平台發文支持他，古天樂表示好感動。身旁的姜皓文亦表示需要支持，一來是古天樂的心血，亦是香港影圈一個新的里程碑。

連串宣傳 出NFT與手遊產品

問到可滿意內地票房成績？古天樂說：「我是鋼鐵造的，不會輕易跌低，就算跌低了，都會即刻起番身，大家放心！」他又透露電影在港將會有連串宣傳，例如在電腦展，會推出NFT和手遊等產品，下周又辦電影首映禮。提到他在內地戲院謝票時，現場觀眾叫「老公」之聲此起彼落？他解釋道：「當日做直播玩遊戲，下面幾乎全部留言都是『老公』，我就說個個都想做我老婆，不如去支持我套戲啦。」前晚有不少粉絲到場支持古天樂，蜂擁而上令他寸步難行，他亦盡顯親民一面，簽名合照等有求必應。

伙朱鑑然胡子彤拍宣傳片

古天樂向來低調，包括做善事或給同業伸援手，《明日戰記》內地票房失利，令很多人肉緊，要撐他的電影。杜汶澤寫道：「當古天樂需要別人支持的時候，你可能會覺得願意幫忙的人只想拍馬屁，你會這樣想，那只是因你不清楚姓古的這個人，曾經救過多少人。」柳俊江加入論戲：「香港人如果都唔入場支持，未來邊有人敢做？唔使講嘢，撐啦！」古天樂亦繼續宣傳，跟朱鑑然與胡子彤為電影拍了3款宣傳廣告，他說：「通常電影廣告都係一嚟就去預告片，我想件事好玩啲、開心啲，香港電影史上好少做、甚至乎無做過嘅宣傳。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com