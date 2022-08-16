【開箱】《十三條命》 信任啓動救人奇蹟

救人前先麻醉 府尹承擔建議

爛番茄影評網站給《十三條命》 超過七成正面評價，普遍認為拍過同類型片種《太陽神13號》的朗侯活手法平穩，雖然不算完整，但把奇蹟般的真實事件，拍出扣人心弦戲劇張力。電影以清萊府少年足球隊其中一人生日為起點，一衆少年回家出席派對之前，即興踩單車到「睡美人洞」探險，怎料本來陽光普照，瞬間已天昏地暗大雨來襲，衆人被困洞內。半夜清萊府尹和海豹突擊隊已齊集洞外，準備入內救人，當地英國洞穴探險家昂斯沃思（Vernon Unsworth）稱洞內地勢險要，建議找英國洞穴救援會成員來幫忙。

哥連費路和維高摩頓遜片中分別扮演前往泰國救援的英國潛水員沃朗森（John Volanthen）和斯坦頓（Richard Stanton），都是救援行動中的關鍵人物。《十三條命》大致可分4條線，幾名專業潛水員如何評估地形及危險程度自然是主軸，其次是清萊府尹飽受政府的壓力、災民期盼，還要協調海豹突擊隊與外國救援專家。除了被困少年的家屬外，還有一名水利工程師義務來到協助當地村民援引水流，減少雨水灌入一衆少年被困之處。有兩幕拍得頗動人，水利工程師向府尹提議在高處改變水流，但洪水出口點將會是山下農田，於是衆人往徵詢農民意願，得悉大片綠油油的農田將會淹沒，但當知道有機會救13條人命，農民毫不猶豫答允。

另一幕，幾名洞穴潛水專家已找到少年足球隊，而且13人安全無恙，海豹突擊隊還派員陪伴；但洞內氧氣日低，少年又沒潛水經驗，專業洞穴救援隊也要花五六個小時才能游出洞口。另一方面，他們救維修工時，對方即使帶齊工具，也曾因為驚慌而掙扎，險雙雙喪命。斯坦頓遂想出瘋狂點子，先要找祖艾加頓則飾演的澳洲潛水員兼麻醉科醫生哈里斯（Richard Harris）到來。斯坦頓的計劃是，先把少年麻醉，戴上氧氣罩，然後像貨物般帶他們游出洞外。每天可能只救3個人，難題是麻醉劑量太多會窒息，太少中途會醒來。這建議在「跨部門」會議中提出來，部分人反對，最後清萊府尹一錘定音，接納這救人方案，但不建議麻醉這一環向外公布。其時已事發15天，知道少年足球隊生還及所在位置，也過了5天，救人壓力愈來愈迫切，府尹卻對現場的海豹突擊隊、洞穴救援專家說：「若失敗，我一個人承擔。」

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看過新聞都知道，13人最後安然逃生；然而當刻沒人知道結果，自言從不喜歡小孩、看來又有點冷酷的斯坦頓對於救人卻審慎而認真，曾說沒有人會想帶屍體出來。片中呈現的這場救援行動，由信任開始與終結；府尹相信水利工程師，農民相信他們可以救人；沃朗森和斯坦頓以對洞穴潛水的專業，贏得本來自尊很重的海豹突擊隊信任，互相協作，最終締造了奇蹟。電影最後還不忘提醒，這次救援有兩名泰國軍人不幸殉職，但參與救援者來自17個國家及地區，超過5000人，目的只是拯救13條寶貴生命，雖然很諷刺地哈里斯的父親在他趕回澳洲前逝世，未能見最後一面。

翻查資料，導演朗侯活原想在泰國北部清萊「睡美人洞」實地取景，後因疫情未能成行，最終改到澳洲昆士蘭省搭景拍攝，出來的效果不俗。不管大雨滂沱還是洞穴內能見度有限的泥水，都在片中增添了愁雲，一如黑色電影裏的光影，曾為《以你的名字呼喚我》掌鏡的泰國攝影師薩永普穆克迪普羅（Sayombhu Mukdeeprom），在此應記一功，也幫助了導演很多。

其實有關泰國少年足球被救過程的片集衆多，美國公視就播過《Thai Cave Rescue》；《赤手登峰》金像獎得主金國威（Jimmy Chin）執導的紀錄片《洞穴救援行動》，香港觀衆可在Disney+欣賞；同屬戲劇處理的《奇蹟救援》曾於2020年上映。6集迷你劇《泰國洞穴救援事件簿》，在泰國取景，下月22日將會在Netflix上架。