布景標誌被指抄襲東京迪士尼 少時新歌MV導演認錯道歉

韓國傳媒報道，近日網上討論區有帖文指出，少女時代（少時）新碟主打歌《Forever 1》MV布景的15周年標誌設計，與東京迪士尼樂園在1998年為紀念開幕15周年而設計的標誌，不論字體與擺放方式，幾乎一模一樣，質疑少時的MV抄襲。網民紛紛指摘少時所屬事務所SM娛樂，稱該公司的音樂製作團隊已不是第一次出現抄襲事件。

抱歉連累少女時代

《Forever 1》MV的導演申熙元前晚透過所屬工作室Stories We Tell的社交媒體Instagram，發文承認抄襲。他表示從MV企劃、舞台布景設計到MV小道具，全部由他公司承包，在未經許可下，擅自使用了（東京迪士尼樂園）設計，感到羞愧及抱歉。他承認在設計15周年的logo時，透過網上參考了東京迪士尼樂園的15周年設計，未有確認出處就直接使用，承諾未來在製作時會更徹底調查。申熙元向少女時代、SM娛樂及粉絲致歉，對事件連累到少女時代的8名成員及SM娛樂感到非常抱歉。

捲剽竊MV未知會否下架

少時為紀念出道15周年，本已各自發展的8名成員推出全新專輯《Forever 1》，至今售出逾18萬張，成績理想。可是少時今次15周年紀念活動，出現不少波折，繼早前成員徐玄因確診新冠肺炎，取消所有音樂節目演出後，再爆出MV抄襲事件。歌曲《Forever 1》MV本月5日推出，至今在YouTube有超過2483萬次點擊，但SM娛樂方面暫未表態會否將該剽竊MV下架或修正。