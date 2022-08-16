小肥自覺不懂把握時機 陳輝陽願伸援手

小肥表示的確經歷過不少大風大浪，不過還是享受其中，「我天生犯賤，但其實可以一直有得出歌、出碟已很開心。可能我未去到老闆眼中想我去到的位置，就像黃柏高成日想捧我上某個位置，這方面覺得有少少對不起他」。談到常常紅歌不紅人，可覺得欠運氣？小肥自覺以前不懂把握時機，每次都像「劃火柴」一樣，但隨着長大，現在時常警惕自己不要再遊戲人間。陳輝陽聞言笑說：「係先好講呀！」不過他都力撐小肥所有優點都不欠，還不斷學唱歌提升歌藝，對唱歌那種享受更打動到他，但能否走紅有很多因素，「我最欣賞他是專心唱好歌。近年我深深體會到，有啲人很有能力，但沒有人幫助便慢慢消逝，我覺得他是有長處的，所以應該伸出援手」。

除了演唱會外，兩人早前還合作翻唱碟，小肥坦言當中《幸福之歌》難度最高，花了一個月才完成，因開頭他未捉到唱腔，多得陳輝陽指點，令他開竅，並笑說：「輝陽是嚴謹不嚴厲。」

記者：陳釗

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