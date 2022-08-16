改口稱做多兩個騷 陳百祥自爆獲曾志偉借億元渡難關

記者：陳釗

攝影：劉永銳

阿叻昨日聯同陳葦璇、梁凱晴及關楓馨等出席籌款節目《善心滿載仁愛堂》記者會。阿叻受訪時笑稱，自從上次講完這是他在無綫的最後演出後，即收到很多朋友來電問是否真，感到很大壓力。

勝在夠運兼朋友多

阿叻說：「曾志偉同我講，『你不是吧，我上任你就退休』，叫我給機會他，我諗會做多一兩個騷。這是我欠志偉的，因為2008年金融風暴，志偉將他9位數字的定期存款借給我渡難關，所以我很感激他，不過一兩星期後便全數清還。（志偉有否收利息？）我都唔好意思唔畀啦！」阿叻又自嘲是無用的人，但勝在夠運兼朋友多，除了志偉外，年輕時，譚詠麟也曾瞞着家人，將3萬元的買樓首期借給他。談到節目當晚，阿叻透露會獻唱抒情歌，笑言很少唱這類歌，所以有點難度，正積極練歌。

陳葦璇亮相無綫獲粉絲支持

早前加盟環球唱片的陳葦璇，將聯同施匡翹、黃奕斌等歌手表演跳唱。問她憑《全民造星III》贏得人氣，現時亮相無綫可覺身分尷尬？陳葦璇說：「我現在簽約環球，希望往後可在不同的音樂平台唱多些自己的作品。（可擔心遭網民追擊？）粉絲很支持我到不同的音樂平台宣傳，目前亦以音樂為主，未諗拍劇，希望努力儲歌，目標開到個人演唱會。（已跟ViuTV沒合約？）是的，不過都會去宣傳新歌。」

梁凱晴關楓馨各有心水佳麗

應屆港姐亞軍梁凱晴與關楓馨將聯同邵初等擔任港姐準決賽司儀，現時趁還有時間，會重溫以前的大騷做準備。兩人日前隨今屆候選佳麗入訓練營，其間向一眾師妹分享心得。問到看好哪個佳麗？梁凱晴表示對陳瑞菱印象較深刻，覺得對方笑容好、感覺親切及充滿正能量，完全進入狀態。關楓馨表示跟王子蝶較談得來，覺得對方個性正面。談到佳麗之一林鈺洧同屬「星二代」，她稱未有時間交談，但之前曾一起工作。

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