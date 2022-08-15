【開箱】《一家之主》 媽媽的多重宇宙

做好各本分 忘記了自己

《一家之主》講述葉蘭心（鮑起靜飾）在外擔任美術教室老師，在家是盡責的妻子、母親與女兒。每天準6時起牀煮三餐，處理大小家務；當家人入睡，才會在客廳摸黑看電視，卻是她一天裏最休閒的時光。然而當丈夫羅大偉（寇世勳飾）退休，以各種收藏逐步佔領家中客廳；女兒家寧（柯佳嬿飾）因為感情和工作問題逃回家中暫住；遠在外國的兒子家宇，又說要辭掉教職，跟妻兒搬到花蓮務農。蘭心最記掛的，還有獨居安老院而患有腦退化症的母親孫勤方（于家安飾）。

當家中空間不斷縮小，加上瑣事煩擾，碰巧好友（陸弈靜飾）慫恿投資以獲取高利，加上舊學生冠廷（李淳飾）幫忙，葉蘭心也想買更大的房子讓母親搬來同住，以解決所有問題，卻疑似墮入詐騙陷阱。

片名「一家之主」，但家裏真正的支柱是誰？電影甫開始，退休在家的大偉，嘮叨在整理的老婆，說家裏不大，書要留有點水準的，必須斷捨離，丟掉身外物。他卻囤積大量心頭好，太太的物件才是身外物，對他毫不適用。片中只要拍家中鏡頭，蘭心除了睡覺和晚上摸黑看電視，幾乎沒有閒下來的時刻，不是打掃執拾，就是洗衫煮飯，大偉的屁股卻一直黏在椅子上，形成強烈對比。

蘭心擔憂女兒，同時也對母親感到愧疚，不忍她獨居安老院。劇情好像很平淡，但末段她壓力爆煲，然後出走，到安老院睡在母親身旁，出現不同夢境，包括與母親的對話，找回女兒身分的怡然。其中一幕講述她跟母親出遊，媽媽走失了，蘭心找機場服務櫃枱人員幫忙，被問什麽名字時，一時說不上來。蘭心一直忙於做好太太、母親和女兒的角色，卻忽略了自己。尾聲她在夢境中頓悟，醒來後回家。失去老婆一晚，發現自己連蛋也不會煎的大偉，臉上閃過一絲愧疚，蘭心也坐上他一直霸佔的單人座梳化，誰才是一家之主，導演王希捷的答案很明顯，從到到尾都是給天下媽媽的同情之書。

新導演力邀鮑起靜演出

王希捷憑此片獲釜山影展亞洲創投單元百萬大獎及台灣文化部優良劇本獎。從劇場踏入電影圈，她編劇的《小偷》贏過金馬獎最佳創作短片獎，《一家之主》只是她編劇及執導的首部劇情長片，執導的短片《划船》亦曾入圍康城影展。翻查資料，《一家之主》2018年已拍竣，原定去年中上映，受疫情影響，戲院關閉，延後到今年5月母親節前在台灣開畫，可說一波三折；而且上映時，台灣還是疫情高峰，尤幸上月Netflix拿下此片的串流平台播放權，並安排在本月6日上架，香港觀衆才有機會欣賞。

中年以上女性為主軸的電影向來不多，在香港可能許鞍華已是最熱中這類題材的導演，由《女人四十》、《姨媽的後現代生活》、《天水圍的日與夜》及《桃姐》，貢獻甚多；又或者毛舜筠近年主演的《黃金花》和近期上映的《阿媽有咗第二個》，可能是另一些例子；巧合地當年鮑起靜正是憑《天》片首度贏得香港電影金像獎最佳女主角殊榮。但為什麽一個台北中產家庭的故事，講述年約六旬媽媽的心境，王希捷選擇港星鮑起靜主演？據報導演希望「葉蘭心」一角不是台灣傳統悲情形象的女性，而且要突顯當代台灣女人具備的行動力與典雅一面。王希捷是經朋友推薦邀請鮑起靜演出的，當日還專程來港拜訪，而且第一眼就認定她是女主角。

鮑起靜雖然已不年輕，但秀氣依然，確實很適合「葉蘭心」一角，無論面對丈夫子女的賢良淑德，或在母親面前恍如少女的活潑跳脫，她演來都神采飛揚。華人影圈給這個年齡層女演員擔正的機會一直不多，還要是有戲可演的劇本，無論對演員或新導演來說，都是一種相輔相成的緣分。