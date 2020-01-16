膺AFI藝術榮譽博士 楊紫瓊：阿媽最開心

過去獲頒AFI博士學位的荷李活巨星包括金像導演奇連伊士活（Clint Eastwood）、金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）、名導塔倫天奴（Quentin Tarantino）等；楊紫瓊接過獎狀後致辭，「家母大概是今天世界上最快樂的媽媽，我估她可能會想，女兒終於長大成人，而且有一份真正的工作了；不過要不斷提醒她，『媽，我不是真的做了醫生，也不會處方藥物。』（英語doctor可解博士或醫生）但她可以到處告訴別人，女兒成為博士了」。楊紫瓊致辭時又提到怎樣從芭蕾舞蹈員轉而到香港投身影壇，學習成為動作演員，並從中了解到要學懂飛簷走壁之前先要知道怎樣「跌」。她又勉勵在場學生，要懂得如何說故事，「一個普通周二拍攝的一場戲，可能為千里之外兒童撒下夢想的種子、啓發未來的超級巨星，甚至為社會展開重要對話。鼓起勇氣、把握機會、掃除障礙，為自己變得獨特的事情而驕傲，最重要的是，別害怕跌倒，因為你正在學習翺翔」。