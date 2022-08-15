張敬軒送14萬金豬牌當下世嫁妝 七仙羽回禮內褲要求當眾著

拉林作上台鞭打消業障

七師傅送自畫的熊貓畫及兩條內褲回禮，有信心內褲尺碼適合軒仔，笑稱事前試過，要求軒仔立即穿上身。軒仔笑說：「我晚上回家才穿！」七師傅說：「你穿上後影張相證明喎！」軒仔反駁：「真的不要大我，豈有此理，IG見！」兩人拖手合唱《幸福摩天輪》後，軒仔再獨唱《俏郎君》送給七師傅，「她經常叫我下世老公，不知有沒有下世，我將這首歌送給她」。七師傅又示範癲狗鞭，還拉座上客林作上台鞭打，稱幫他消業障，「他把口得罪人，又抽水，無惡不作」。林作作狀倒地被抬出場後，七師傅笑言今次輪到他申索保險。

軒仔key上內褲「找數」

七師傅騷後受訪，對於收金豬牌頸鏈感驚喜，「以為軒仔開玩笑，原來金頸鏈有7両重，估計市值14萬，禮物儲了他的能量，我會好好收藏，不轉賣，會每日誦經，直至下世再見面」。談到現場反應熱烈，她非常開心，表明未必再做，因太辛苦。軒仔在社交網上載key上內褲照片，留言：「當找咗算喇咁。」又笑稱金豬頸鏈無7両重咁誇張。

記者：鍾一虹