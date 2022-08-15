罕有內地直播帶貨 談拍攝感受落淚 古天樂緊張《明日戰記》票房叫觀眾「老婆」

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古天樂兼任總監製，伙拍劉青雲、劉嘉玲演出的電影《明日戰記》本月25日在港開畫，內地則於本月5日已上映，古天樂親自前往內地宣傳，日前出席北京電影節開幕時，穿上黑色西裝，手執戲中的機甲頭盔行紅地氈。古天樂接受主持訪問時落力宣傳，他說：「凡看過電影《明日戰記》的都是我老婆！」他到戲院謝票時，現場叫「老公」之聲此起彼落，有男觀眾都叫他做老公，古天樂笑說：「你看過《明日戰記》，可以叫我老公了！」

粉絲心痛叫不要哭

古天樂連日來為宣傳電影四出奔波，出席不同活動、到戲院謝票，又罕有參與直播帶貨，以普通話談拍攝這部電影的心得。有網民上載視頻稱，古天樂對票房相當緊張，指他不時查看最新數字，看到成績未如理想，更加落力宣傳，在直播帶貨玩遊戲。

有古天樂宣傳活動時的視頻，他提到投資拍科幻片的感受說：「拍一部科幻電影是非常困難，需要很多錢、很多時間，但這是我的夢想，一定要堅持下去。你們喜歡就去介紹給別人看，不要讓我覺得孤獨的一個人。」說完他疑似感觸用紙巾輕抹淚水，不少粉絲看到這個畫面都替他感心痛，有說會支持古天樂入戲院看，叫他不要哭。

內地上映9天收逾3億

《明日戰記》截至前日在內地上映9天，票房有3.21億元人民幣（約3.73億港元），有內地網預計最終總票房約5億元人民幣。目前內地走勢最勁電影是沈騰、馬麗主演的《獨行月球》，上月29日上映，至前日共16天，收23.52億元人民幣（約27.3億港元）。至於前日開畫由馬思純、王俊凱合演的《斷．橋》，有逾7600萬元人民幣，當日排票房榜第2，第1位是《獨行月球》，第3位是《明日戰記》。

稱最具分量香港科幻電影

古天樂曾表示《明日戰記》是香港有史以來最具分量、製作最認真及擁有最多CG電腦特技鏡頭的香港科幻電影。他說︰「香港未曾認認真真拍過一部很有水準的科幻片，我們開始構思這部電影時，先準備好基建，有一間特技公司去支持項目。這一部科幻電影要做的鏡頭，可能是超出以往亞洲電影做的數量。今次拍攝不是憑空想像，先做妥前期動畫，再按着動畫去拍。」